Эксперты оценили шансы Авакова стать новым премьер-министром Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пока не получал предложения занять пост премьер-министра. По его словам, премьерские амбиции у него могли бы возникнуть только в случае победы его политсилы на выборах.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Однако, по словам политэксперта, кандидата политических наук Александра Палия, глава МВД Арсен Аваков — человек с большими амбициями.

"Возможно, он хотел бы быть не только премьером, но и президентом. При этом он активно создает собственную бизнес-империю, множит различные влияния. Но, в то же время, он, скорее всего, понимает, что с популярностью среди населения у него серьезные проблемы", — отмечает эксперт.

Учитывая, что Аваков выглядит не только амбициозным человеком, но и довольно рациональным, Александр Палий предполагает, что он будет стремиться только за достижимыми целями.

"Пока сложно сказать, когда Аваков покинет пост главы МВД, который занимает с 2014 года. Но когда он это сделает, то уйдет или на повышение, или в бизнес, — считает эксперт. – Пока же Зеленскому он удобен, в том числе своим антирейтингом".

Эксперт Украинского института политики Елена Броницкая напоминает, что Аваков на посту главы МВД уже более семи лет. И вряд ли не хочет чего-то большего.

"Если он говорит, что не собирается идти в премьер-министры, этот вовсе не значит, что так и есть. Как известно — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И мне кажется, что амбиции Авакова простираются куда дальше кресла главы МВД", — отмечает Елена Броницкая.

По ее мнению, Аваков, знающий все тонкости политики, имеющий мощные силовые рычаги влияния, вполне может метить в главы Кабмина.

"И стать премьером он вполне может, особенно учитывая политическую безграмотность и близорукость нашего президента, — рассуждает Елена Броницкая. — Мне бы не этого, конечно, не хотелось, как думаю и многим украинцам. Шлейф негатива за Аваковы – приличный. Но кто спрашивает нашего мнения?".

Напомним, по словам Авакова, он не имеет права претендовать на кресло премьер-министра, так как не является победителем парламентских выборов. Также Аваков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему должность главы Кабмина. Журналистка Наталья Мосийчук сказала, что сегодня многие пророчат Авакову кресло премьера, на что министр ответил, что претензий на этот пост у него нет, так как его партия не представлена в парламенте.





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