Эксперты оценили шансы Авакова стать новым премьер-министром Украины

Язык
Coinspot 02.03.2021
BTC/USD
47343.58
ETH/USD
1465.72
LTC/USD
171.19
НБУ 02.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пока
не получал предложения занять пост премьер-министра. По его словам, премьерские
амбиции у него могли бы возникнуть только в случае победы его политсилы на
выборах.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Однако, по словам политэксперта, кандидата политических наук
Александра Палия, глава МВД Арсен Аваков — человек с большими амбициями.
Учитывая, что Аваков выглядит не только амбициозным
человеком, но и довольно рациональным, Александр Палий предполагает, что он
будет стремиться только за достижимыми целями.
Эксперт Украинского института политики Елена Броницкая напоминает, что Аваков на посту главы МВД уже более семи лет. И вряд ли не хочет чего-то большего.
По ее мнению, Аваков, знающий все тонкости политики, имеющий
мощные силовые рычаги влияния, вполне может метить в главы Кабмина.
"И стать премьером он вполне может, особенно учитывая
политическую безграмотность и близорукость нашего президента, — рассуждает
Елена Броницкая. — Мне бы не этого, конечно, не хотелось, как думаю и многим
украинцам. Шлейф негатива за Аваковы – приличный. Но кто спрашивает нашего
мнения?".
Напомним, по словам Авакова, он не имеет права претендовать на кресло премьер-министра, так как не является победителем парламентских выборов. Также Аваков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему должность главы Кабмина. Журналистка Наталья Мосийчук сказала, что сегодня многие пророчат Авакову кресло премьера, на что министр ответил, что претензий на этот пост у него нет, так как его партия не представлена в парламенте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости