Эксперты назвали частую причину домашних пожаров

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Кириєнко Анна
Об одной из весомых причин домашних пожаров рассказали на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".
Фото: TV-vybor
Оказывается, частой причиной домашних пожаров является некачественная техника, импортируемая в Украину. Генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова доложила, что электроника — самая популярная группа товаров для контрабанды. Ее доля составляет 21,4% от всех нелегальных товаров, ввозимых в Украину.
Начальник отдела департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ДСНС Евгений Линчевский продемонстрировал последствия покупки таких товаров. По его словам, каждый десятый пожар в Украине происходит именно из-за некачественной электроники и неправильной ее установки.
Только за прошлый (2019) год по этой причине возникло больше 8000 пожаров. В процентном отношении это составляет 9,3% от общего количества пожаров. Лидерами возгораний остаются телевизоры.
В результате пожаров, вызванных электротехникой за год погибло 186 человек.
Чтобы обезопасить себя и свое жилище от огня, эксперты советуют покупать технику в проверенных местах, требовать гарантийные талоны, правильно устанавливать и эксплуатировать домашнюю электронику.
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