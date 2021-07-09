Эксперт: выгода порта для развития отрасли и рынка - весьма реальный показатель

Выгода порта для развития отрасли и рынка — весьма реальный показатель. Если ОП пойдёт по этому пути, то в концессию смогут попасть только единицы портов, которые по факту никому не нужны. Об этом заявил глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос изданию "Комментарии-Украина".

Андрей Кривонос (фото из открытых источников)

"Главный аспект выгоды — вчера, сегодня или завтра. Аудит государственных ресурсов мы уже делали, но в нем ответа на вопрос "о какой выгоде использования ресурсов идёт речь?" не получили. С портами ситуация ещё сложнее. Сам по себе порт — вершина айсберга. Важен комплекс: подъездные пути, жд ветка, специализация порта, виды обслуживаемых судов. Не исключаю, что под отдельные грузы придется строить новые объекты на основании сегодняшнего технического развития портового хозяйства", — считает Кривонос.

По его словам, на сегодня это попытка привести терминалы в порядок, но для портов будет больше подходить государственно-частное партнерство, чем концессия.

"Больше контроля для государства, больше возможностей для инвестиций частных участников, шанс учесть особенности деятельности вокруг определённого груза, который будет идти через этот порт. Заявление о портах от Офиса президента выглядит как попытка застолбить место — мы же говорили. А если не получится, то это уже будет другая история. И в конце уже просто крик души — только не надо сразу строить новое, да ещё и в кредит под гарантии будущих поколений, — добавил эксперт.

Напомним, Мининфраструктуры планирует передать в концессию большинство украинских портов, а в госуправлении оставить те, которые являются наиболее выгодными. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".





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