Эксперт: вместо тысяч слов обеспокоенности США отправляют боевые корабли в Черное море

США отправили в Черное море флагманский корабль 6-го флота USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter для "совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе". Такой жест США есть противоположным той реакции, которую продемонстрировали Германия и Франция после того, как Украина подняла в воздух беспилотники "Байрактар", чтобы дать отпор боевикам на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Военные корабли США. Фото: фейсбук Александра Юсупова

"Это, конечно, совпадение, что такой указ появился вскоре после нового витка взаимной высылки дипломатов между НАТО и Россией, очередной серии кибератак российской Службой внешней разведки (СВР) против американских компаний, сокращения миссии ОБСЕ на Донбассе под давлением Кремля, деструктивных действий Газпрома, а также якобы массового стягивания российских войск к границе Украины, о чем два дня назад сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники в США и Европе. Повторяется ли весенняя эскалация? Не факт, поскольку в отличие от СМИ, украинская разведка заявила, что не зафиксировала чрезмерную концентрацию военнослужащих России вблизи территорий Украины", – отметил эксперт.

По его словам, отправкой своих кораблей США еще и ярко показывают отличие их оценки относительно последних событий от реакции Германии и Франции, отдельно выразивших "обеспокоенность обострением боевых действий на Донбассе, в том числе использованием украинской армией беспилотника "Байрактар".

"Важно отметить, что во время дестабилизации в апреле администрация Джо Байдена отменила планы по отправке двух кораблей в Черное море, за что получила шквал критики, а теперь уже Вашингтон действует на опережение. Но является ли это адекватным ответом на действия России и изменение ситуации безопасности на фоне завершения строительства "Северного потока-2"? В этом шаге скорее больше символики", – отметил Юсупов.

Он добавляет, Киеву, как минимум, требуется расширение тренировочной миссии для армии и продажа систем противовоздушной обороны. Выход сил США из Афганистана позволяет Вашингтону перенаправить ресурсы в более стратегически важные точки. Без сомнений Черноморский регион – один из таких.

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