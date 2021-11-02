Эксперт: вместо тысяч слов обеспокоенности США отправляют боевые корабли в Черное море

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Кравцев Сергей
США отправили в Черное море флагманский корабль 6-го флота USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter для "совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе". Такой жест США есть противоположным той реакции, которую продемонстрировали Германия и Франция после того, как Украина подняла в воздух беспилотники "Байрактар", чтобы дать отпор боевикам на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Военные корабли США. Фото: фейсбук Александра Юсупова
По его словам, отправкой своих кораблей США еще и ярко показывают отличие их оценки относительно последних событий от реакции Германии и Франции, отдельно выразивших "обеспокоенность обострением боевых действий на Донбассе, в том числе использованием украинской армией беспилотника "Байрактар".
Он добавляет, Киеву, как минимум, требуется расширение тренировочной миссии для армии и продажа систем противовоздушной обороны. Выход сил США из Афганистана позволяет Вашингтону перенаправить ресурсы в более стратегически важные точки. Без сомнений Черноморский регион – один из таких.
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