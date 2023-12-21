Эксперт: у президента появилась уникальная возможность перезагрузить всю властную вертикаль

У Президента Украины Владимира Зеленского есть уникальная возможность – и достаточно полномочий – продемонстрировать собственное лидерство и перезагрузить систему (не только руководителей!) как военного, так и гражданского управления. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Александр Кочетков, анализируя пресс-конференцию президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Кочетков утверждает, что общение Зеленского с журналистами обнажило важные вопросы и запросы общества, требующие решения.

"Это касается не только эмоционального состояния наших граждан, но в то же время являются самыми большими вызовами, от которых будет зависеть дальнейшее существование государства", — пишет эксперт.

По его мнению, основные учреждения государства, и прежде всего ВСУ, в 2023 году показали достаточную эффективность в противостоянии с превосходящим врагом, но ситуация меняется: "как на поле боя, так и на полях международных отношений и внутренней политики". В частности, эксперт отмечает, что перегретые ожидания и украинцев, и наших союзников от летнего контрнаступления на фоне сравнительно скромных военных достижений, привели к существенному изменению риторики в мире относительно войны. Соответственно, изменение нарративов отразилось на уровнях экономической и военной поддержки Украины.

"Все это вместе вплотную приблизило нас к пониманию необходимости полагаться прежде всего на собственные силы. Следовательно, до необходимости глубинной трансформации государственного управления, перезагрузки государственной власти, если хотите", — утверждает Кочетков и предлагает провести смену всех невыборных ветвей власти "от ВСУ до СНБО и ОП".

"Это позволит не только качественно обновить подходы к управлению армией, политикой и экономикой. Но и разрубает тот гордиев узел пустых споров, ползучего недоверия и внутренней напряженности внутри властной вертикали, что губительно влияет как на систему принятия решений, так и в конце концов на всю общественную жизнь", — считает Кочетков.

Эксперт выразил убеждение, что если общество увидит это масштабное кадровое обновление, оно вздохнет с облегчением и получит новую мотивацию и к вооруженному сопротивлению, и к работе в тылу. Кроме того, наполнение военно-гражданского блока новыми сильными фигурами станет не только адекватной реакцией руководителя государства на общественный запрос, но и продемонстрирует готовность страны к движению вперед и вернет доверие к Украине в международном измерении.

"Именно такие сильные шаги покажут, сохранит ли он роль лидера при смене конъюнктуры и продемонстрирует ли готовность к выводам, а следовательно — движению вперед", — утверждает Кочетков.



