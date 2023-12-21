Эксперт: у президента появилась уникальная возможность перезагрузить всю властную вертикаль

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Кравцев Сергей
У Президента Украины Владимира Зеленского есть уникальная возможность – и достаточно полномочий – продемонстрировать собственное лидерство и перезагрузить систему (не только руководителей!) как военного, так и гражданского управления. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Александр Кочетков, анализируя пресс-конференцию президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Кочетков утверждает, что общение Зеленского с журналистами обнажило важные вопросы и запросы общества, требующие решения.
По его мнению, основные учреждения государства, и прежде всего ВСУ, в 2023 году показали достаточную эффективность в противостоянии с превосходящим врагом, но ситуация меняется: "как на поле боя, так и на полях международных отношений и внутренней политики". В частности, эксперт отмечает, что перегретые ожидания и украинцев, и наших союзников от летнего контрнаступления на фоне сравнительно скромных военных достижений, привели к существенному изменению риторики в мире относительно войны. Соответственно, изменение нарративов отразилось на уровнях экономической и военной поддержки Украины.
Эксперт выразил убеждение, что если общество увидит это масштабное кадровое обновление, оно вздохнет с облегчением и получит новую мотивацию и к вооруженному сопротивлению, и к работе в тылу. Кроме того, наполнение военно-гражданского блока новыми сильными фигурами станет не только адекватной реакцией руководителя государства на общественный запрос, но и продемонстрирует готовность страны к движению вперед и вернет доверие к Украине в международном измерении.
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Ігор
сегодня, 16:04
Історія знає приклади корисної поведінки юдеїв? Передвиборчі обіцянки цього брехуна нічому не навчили? Скільки можна вірити у золота Полуботка або ще якісь химерні байки? Варто всі ці надії записувати для істориків які будуть вивчати чому Україна загинула удруге через 100 років.