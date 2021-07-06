Эксперт рассказал, сколько будут стоить арбузы этим летом

В этом году украинцев шокируют цены на арбузы. Вкусный и любимый продукт будет очень дорогим. Об этом журналистам рассказал директор одного из частных предприятий Александр Синенко, пишет "Укринформ". Цены на арбузы (фото с открытых источников) По его словам, цены на бахчевые культуры в этом сезоне будут "кусачими". Это связано с тем, что весна была холодной, а потом почти целый июнь шли дожди. Поэтому эти погодные факторы повлияли и урожай, и на цену вкусных лакомств.

"Я знаю, что цена на арбузы в этом году будет высокой. Холодная весна и обильные дожди способствуют этому. Для хорошего урожая арбузов нужна солнечная погода", — заявил Синенко. Кроме того, пока неизвестно, когда в столицу поплывет традиционная баржа, которая везет вкусные херсонские арбузы. Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как правильно выбрать зрелый и вкусный арбуз. Поэтому, специалисты определили главные критерии, по которым следует делать свой выбор. Выбирая арбуз, не гонитесь за размером. Идеально сочетаются арбузы средней величины — 5-7 килограммов. Огромные арбузы могут иметь избыток удобрений.



Арбуз должен быть контрастным. Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Слишком сухой хвостик означает, что арбуз увезли с бахчи много недель назад. Но сухим хвостик мог стать и после того, как его насильно отрезали, он высох "по дороге". Поэтому надо смотреть на место его перехода в арбуз. Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими, а вот мокрый зеленый хвост — гарантия незрелого плода.



Спелый арбуз должен резонировать. Ведь мякоть зрелого плода имеет микропустоты. По арбузу надо "шлепнуть": его надо положить на ладонь левой руки, а правой рукой стучать его в сторону. Он должен отдаваться в левой руке. Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Слишком сухой хвостик означает, что арбуз увезли с бахчи много недель назад. Но сухим хвостик мог стать и после того, как его насильно отрезали, он высох "по дороге". Поэтому надо смотреть на место его перехода в арбуз. Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими, а вот мокрый зеленый хвост — гарантия незрелого плода.Спелый арбуз должен резонировать. Ведь мякоть зрелого плода имеет микропустоты. По арбузу надо "шлепнуть": его надо положить на ладонь левой руки, а правой рукой стучать его в сторону. Он должен отдаваться в левой руке.

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