Эксперт рассказал, сколько будут стоить арбузы этим летом

BTC/USD
33883.67
ETH/USD
2316.66
LTC/USD
137.31
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В этом году украинцев шокируют цены на арбузы. Вкусный и любимый продукт будет очень дорогим. Об этом журналистам рассказал директор одного из частных предприятий Александр Синенко, пишет "Укринформ".
Цены на арбузы (фото с открытых источников)
По его словам, цены на бахчевые культуры в этом сезоне будут "кусачими".
Это связано с тем, что весна была холодной, а потом почти целый июнь шли дожди. Поэтому эти погодные факторы повлияли и урожай, и на цену вкусных лакомств.
Кроме того, пока неизвестно, когда в столицу поплывет традиционная баржа, которая везет вкусные херсонские арбузы.
Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как правильно выбрать зрелый и вкусный арбуз. Поэтому, специалисты определили главные критерии, по которым следует делать свой выбор.
Выбирая арбуз, не гонитесь за размером. Идеально сочетаются арбузы средней величины — 5-7 килограммов. Огромные арбузы могут иметь избыток удобрений.
Арбуз должен быть контрастным. Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости