Эксперт рассказал, почему у украинцев появился запрос на совершенно новое государство

Лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский выступил со статьей "Политическая перезагрузка", в которой главное мнение состоит в том, что "старого государства, того, которое было основано в 1991 году, больше нет. Оно более неспособно эффективно выполнять свои функции. Коррупция , раздутость чиновничьего аппарата, неэффективность институтов власти, нулевое влияние на мировые процессы, отсутствие стратегии развития, а самое главное – ложь и несправедливость, царившие в течение последних тридцати лет, сделали Украину образца 1991 года нежизнеспособным организмом, нуждающимся в кардинальной перестройке. "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф", цитируя заявления политика в блоге на сайте "Новый формат".

Лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский. Фото: из открытых источников

"Одновременно появился запрос на совершенно новое государство: инновационное, влиятельное, авторитетное, логически продуманное, рациональное, с четкими планами на среднесрочную и долгосрочную перспективу, государство с высокими амбициями в мире", – отмечает Пелюховский.

В качестве примера он приводит Шарля де Голля, спустя десять лет после окончания Второй Мировой войны переучредившего Францию.

Нынешние политики, утверждает Андрей Пелюховский, перестали чувствовать общество, отдалились от общества и поэтому страну ждет запрос на новых лиц, новых политиков и новое качество политики. У простых граждан есть запрос на совершенно другое государство, с другими политиками и с другой системой взаимоотношений.

"Если мы говорим о качественно новом государстве, это означает, что в нем не должно быть места и для дискредитированных политиков, главной целью которых было не общественное благо, а как можно быстрее присосаться к кормушке, государственному бюджету", — констатирует автор.