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Эксперт рассказал о причинах сбоя Facebook, из-за чего Цукерберг потерял 6 млрд долларов

Акции компаний подверглись удару, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел рекордно длинный сбой, который длился примерно 6 часов. Акции компаний подверглись удару, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, обозреватель Александр Юсупов.

Эксперт рассказал о причинах сбоя Facebook, из-за чего Цукерберг потерял 6 млрд долларов

Facebook Фото: фейсбук Александра Юсупова

Эксперт отмечает, сам собой напрашивается вопрос: что же стало причиной сбоя? Ответ на этот вопрос интересует многих. Вчера, наверное, этим интересовались почти все 2,5 миллиарда ежедневных пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. А сколько из них тогда волновала новость о том, что Facebook намеренно показывает пользователям больше публикаций, которые вызывают гнев, потому что это позволяет увеличить активность людей и приносит компании финансовую выгоду? Об этом, за день до вчерашнего сбоя, рассказала в очень резонансном интервью бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая предоставила соответствующие доказательства СМИ и органам власти и сегодня должна дать показания в Конгрессе США по этой теме.

"Не менее актуальный и критически важный вопрос: а что объединяет лидеров авторитарных режимов и либеральных демократий? Использование оффшорных компаний для сокрытия истинных состояний и минимизации налогов. Именно это является главным выводом из опубликованных позавчера Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) документов об оффшорах нынешних и бывших мировых лидеров, среди которых – король Иордании Абдалла II в британский премьер Тони Блэр, украинский президент Владимир Зеленский и десятки других. Следовательно, приостановление работы трех соцсетей на беспрецедентно длительный период сделало невозможной коммуникацию и отвело внимание миллиардов людей от, как минимум, двух гораздо более глобально значимых событий, одно из которых напрямую связано с негативным воздействием Facebook", – отметил Юсупов. 

Он добавляет, этот эпизод, несомненно, еще сильнее будет подталкивать уже существующие намерения некоторых чиновников в Вашингтоне по внедрению жесткого регулирования популярных соцсетей, чтобы ослабить их доминантность.

Читайте также на портале "Комментарии" — в работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой.



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Источник: https://www.facebook.com/oyusupov/posts/395936215446913
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