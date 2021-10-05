Эксперт рассказал о причинах сбоя Facebook, из-за чего Цукерберг потерял 6 млрд долларов

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Кравцев Сергей
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел рекордно длинный сбой, который длился примерно 6 часов. Акции компаний подверглись удару, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, обозреватель Александр Юсупов.
Facebook Фото: фейсбук Александра Юсупова
Эксперт отмечает, сам собой напрашивается вопрос: что же стало причиной сбоя? Ответ на этот вопрос интересует многих. Вчера, наверное, этим интересовались почти все 2,5 миллиарда ежедневных пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. А сколько из них тогда волновала новость о том, что Facebook намеренно показывает пользователям больше публикаций, которые вызывают гнев, потому что это позволяет увеличить активность людей и приносит компании финансовую выгоду? Об этом, за день до вчерашнего сбоя, рассказала в очень резонансном интервью бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая предоставила соответствующие доказательства СМИ и органам власти и сегодня должна дать показания в Конгрессе США по этой теме.
Он добавляет, этот эпизод, несомненно, еще сильнее будет подталкивать уже существующие намерения некоторых чиновников в Вашингтоне по внедрению жесткого регулирования популярных соцсетей, чтобы ослабить их доминантность.
Читайте также на портале "Комментарии" — в работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой.
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