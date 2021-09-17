Эксперт рассказал на что больше всего выросли цены в 2021 году

Что подорожало, а что осталось на прежнем уровне в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Как информирует издание "Комментарии", политический эксперт Александр Охрименко на своей странице в Facebook представил сравнительную таблицу цен, о которой далее мы расскажем подробнее.

Супермаркет Фото из открытых источников

Александр Охрименко отмечает, украинцы довольно часто спорят на счет цен. Одни говорят, что цены вросли по сравнению с тем, как было при предыдущей власти, другие же, наоборот, доказывают, что цены на порядок снизились. Для самых умных полезно будет посмотреть на статистику.

Эксперт отметил, есть такой хороший показатель "Сколько можно купить товаров за одну зарплату?" за разные периоды времени. В данном случаи за июль 2021-го и июль 2020-го года. Если товаров можно купить больше, значит цены на их росли медленнее, чем их зарплата, и наоборот. Если количество товаров, которое можно купить за зарплату уменьшается, значит цены растут быстрее вашей зарплаты. В подтверждение своих слов Александр Охрименко опубликовал сравнительную таблицу по покупательской способности украинцев в 2020-м и 2021-м году.

"Как видите. Действительно в 2021 году цены на подсолнечное масло, сахар, свеклу, а также на бензин и автогаз действительно существенно выросли, но все же цены на большинство товаров хотя и росли, более низкими темпами, чем ваша зарплата", – написал политолог.

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