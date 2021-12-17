Эксперт рассказал, кто виноват в том, что украинцы до сих пор верят в мир с Россией

Социология показывает, что портрет украинца постоянно имеет какое-то сложно объяснимое раздвоение. С одной стороны, мы против уступок России, и в то же время – за скорое прекращение войны и наступление мира. Вина такого абсурда лежит на некоторых украинских политиках, которые постоянно пытаются вбить в голову людей мысль о том, что по мирному можно договориться с Россией, избежав удара по государственным интересам. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Михаил Бесараб.

Граница Украины. Фото из открытых источников

"Регулярно анализируя социологию, могу подтвердить, что мы действительно наблюдаем странную картину, когда большинство украинцев якобы за "прекращение войны", но против уступок России. Такое сочетание выглядит парадоксальным для тех, у кого ясное и адекватное представление о причинах и мотивах российской агрессии, кто хорошо разбирается в истории и у кого нет проблем с причинно-следственным анализом. Но "прекращение войны" без уступок России совершенно спокойно сочетается в сознании обывателя", – отметил эксперт.

Он добавляет, этот абсурд сформирован неизменной риторикой со стороны украинских чиновников о возможном "скором мирном урегулировании из-за договоренностей с Россией". Не хватило пока духа выйти и честно сказать украинцам, что договориться с Россией о мире невозможно. Россию можно только принудить к миру.

"А пока какой-нибудь следующий президент или лидер нации в другом статусе не выйдет на такой откровенный разговор с народом, обыватели продолжат жить в иллюзии о "скором мире с Россией" и в дальнейшем будут ждать от политиков реализации этого несбывшегося парадокса", – резюмировал Бесараб.

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