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Кравцев Сергей
Социология показывает, что портрет украинца постоянно имеет какое-то сложно объяснимое раздвоение. С одной стороны, мы против уступок России, и в то же время – за скорое прекращение войны и наступление мира. Вина такого абсурда лежит на некоторых украинских политиках, которые постоянно пытаются вбить в голову людей мысль о том, что по мирному можно договориться с Россией, избежав удара по государственным интересам. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Михаил Бесараб.
Граница Украины. Фото из открытых источников
Он добавляет, этот абсурд сформирован неизменной риторикой со стороны украинских чиновников о возможном "скором мирном урегулировании из-за договоренностей с Россией". Не хватило пока духа выйти и честно сказать украинцам, что договориться с Россией о мире невозможно. Россию можно только принудить к миру.
Читайте также на портале "Комментарии" – свежий соцопрос показал – подавляющее большинство россиян считают вероятной войну с Украиной.
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