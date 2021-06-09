Эксперт рассказал, какую цель преследуют появление "пленок Медведчука"

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Елизавета Черных
Накануне журналисты BIHUS info, получили доступ к "пленкам Медведчука". В частности, речь шла о том, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР". Кроме того, говорилось и о покупке газа и электричества у РФ. Фигурирует на пленках и Порошенко, о котором говорит Медведчук, касаясь переговоров об обмене пленными и экономических моментах.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко думает, что публикация "пленок Медведчука" преследует исключительно политические цели.
Адвокат подчеркивает – то, что уже опубликовано, еще и таким образом, вряд ли сможет стать надлежащим доказательством в судебном процессе.
Эксперт отмечает, что хотелось бы, чтобы неприглядные факты, по которым могут проходить как подозреваемые бывший президент, Медведчук, другие лица, кому можно инкриминировать серьезные преступления, собирались тщательно, им давалась надлежащая правовая оценка, они доказывались в судах. От этого будет больший эффект, в том числе юридический. А пока, считает адвокат, все происходящее — политическая борьба и не более.
Ранее портал "Комментарии" писал, связан ли Порошенко с закупкой угля в "Л-ДНР".
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