Эксперт рассказал, как судья Вадим Босой из "пленок Вовка" мог помогать Коломойскому

Фигурант "пленок Вовка" (записей прослушивания в кабинете экс-председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка), председатель Хозяйственного суда Киева Вадим Босой мог помогать Игорю Коломойскому в судебных спорах против государства, а также мог скрывать состояние из-за, якобы, фиктивного развода с женами. Как информирует портал "Комментарии", об этом в блоге на Украинской правде написал политический эксперт, основатель StateWatch Александр Леменов.

Вадим Босой. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что при рассмотрении ряда исков Коломойского к государству в Хозяйственном суде Киева в 2019 году судья Босой, который в то время был заместителем председателя суда, якобы вопреки нормам законодательства, объединил иски в одно производство и принял решение о кредитных договорах в пользу известный бизнесмен. При этом, как признал в дальнейшем Верховный суд, Коломойский даже не имел права подавать иски из-за отсутствия законного интереса в конкретных спорах. И Босой, принимая решение, должен обратить на это внимание.

"Судья Босой, имея многолетний судейский стаж, не мог не знать о необходимости установления данных обстоятельств при решении дела по существу. Следовательно, вопрос прямой заинтересованности судьи Босого очевиден”, — считает эксперт.

“Всем Закон – прописная истина, но некоторым – можно Законом крутить, как солнцем. Интересно и то, что почти все процессуальные решения, вынесенные судьей Вадимом Босым в рамках рассмотрения дела по иску Игоря Коломойского, закрыты в Едином государственном реестре судебных решений… По результату рассмотрения указанного дела судья Босой удовлетворил исковые требования по объединенному делу. Основания такого решения крайне противоречивы”, — отмечает Леменов.

Он добавляет, из аудиозаписи, обнародованной НАБУ при процессуальном руководстве САП, становится известно, что судья Босой обратился к коллеге Вовке с просьбой помочь "в понимании", жалуясь, что "ходят все несерьезные такие, без конкретики".

"Судя по разговору, судья Босой рассказал, что он объединил 5 производств в одно, для самостоятельного их рассмотрения и после их совместного назначения спрашивает "Кому ли вообще это интересно?", одновременно понимая некорректность своего вопроса и "страшную" фамилию какую за этим стоит", – пишет автор.

Эксперт также добавляет, что на вероятный интерес в незаконном разрешении споров в пользу одной из сторон может указывать предыдущая история возможного сокрытия состояния со стороны судьи. В частности – из-за развода.

“Вадим Босой был назначен на должность судьи Хозяйственного суда Полтавской области в августе 2007 года. В феврале 2008-го решением Днепровского районного суда города Киева был разорван десятилетний брак судьи Босого с его женой – Босой (Прокопчук) Екатериной Михайловной. Пара уже имела общую дочь. В 2011 году у Вадима и Екатерины родился второй общий ребенок, хотя уже три года были как разведены”, — отмечает эксперт.

По его данным, Босой пользовался автомобилями бывшей жены и ее родственников, а также квартирами, которые покупались на Прокопчук. При этом, несмотря на развод, пара неоднократно путешествовала вместе за границу. А автомобили "экс"-жены, которыми пользовался Босой, он даже указывал в своих декларациях. В 2019 году, после проведения квалификационного оценивания судьи Босого, служитель Фемиды снова вступил в законный брак с Екатериной Босой, добавляет Леменов.

“Детективами НАБУ при расследовании преступных действий уже бывшего председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка задокументированы доказательства деятельности судьи Вадима Босого в пользу олигарха Игоря Коломойского. Но почему-то указанный судья до сих пор занимает свой пост и возглавляет Хозяйственный суд города Киева, в котором в первой инстанции рассматриваются наиболее важные по "весу" в стране споры отечественного бизнеса”- резюмирует эксперт.

Ранее СМИ сообщали о том, что проверкой состояния Босого может заняться НАПК, а также Высшая квалификационная комиссия судей, которая также должна проверить достоверность деклараций добродетели, которые служители Фемиды подают ежегодно.