Эксперт рассказал, как судья Вадим Босой из "пленок Вовка" мог помогать Коломойскому

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Кравцев Сергей
Фигурант "пленок Вовка" (записей прослушивания в кабинете экс-председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка), председатель Хозяйственного суда Киева Вадим Босой мог помогать Игорю Коломойскому в судебных спорах против государства, а также мог скрывать состояние из-за, якобы, фиктивного развода с женами. Как информирует портал "Комментарии", об этом в блоге на Украинской правде написал политический эксперт, основатель StateWatch Александр Леменов.
Вадим Босой. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что при рассмотрении ряда исков Коломойского к государству в Хозяйственном суде Киева в 2019 году судья Босой, который в то время был заместителем председателя суда, якобы вопреки нормам законодательства, объединил иски в одно производство и принял решение о кредитных договорах в пользу известный бизнесмен. При этом, как признал в дальнейшем Верховный суд, Коломойский даже не имел права подавать иски из-за отсутствия законного интереса в конкретных спорах. И Босой, принимая решение, должен обратить на это внимание.
Он добавляет, из аудиозаписи, обнародованной НАБУ при процессуальном руководстве САП, становится известно, что судья Босой обратился к коллеге Вовке с просьбой помочь "в понимании", жалуясь, что "ходят все несерьезные такие, без конкретики".
Эксперт также добавляет, что на вероятный интерес в незаконном разрешении споров в пользу одной из сторон может указывать предыдущая история возможного сокрытия состояния со стороны судьи. В частности – из-за развода.
По его данным, Босой пользовался автомобилями бывшей жены и ее родственников, а также квартирами, которые покупались на Прокопчук. При этом, несмотря на развод, пара неоднократно путешествовала вместе за границу. А автомобили "экс"-жены, которыми пользовался Босой, он даже указывал в своих декларациях. В 2019 году, после проведения квалификационного оценивания судьи Босого, служитель Фемиды снова вступил в законный брак с Екатериной Босой, добавляет Леменов.
Ранее СМИ сообщали о том, что проверкой состояния Босого может заняться НАПК, а также Высшая квалификационная комиссия судей, которая также должна проверить достоверность деклараций добродетели, которые служители Фемиды подают ежегодно.
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