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Эксперт про обыски в особняке Дерипаски: российская клептократия в самом деле очень уязвима перед Западом

ФБР устроила обыски в доме российского миллиардера Олега Дерипаски

сегодня, 07:54
Автор:

Кравцев Сергей

Сотрудники ФБР пришли в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Бизнесмен, который входит в ближайшее окружение президента РФ Путина, с 2018 года находится под санкциями США. Комментируя информацию, украинский политический эксперт Михаил Бесараб акцентировал внимание на двух важных моментах в этой новости. Свои мысли он изложил у себя в Facebook.

Эксперт про обыски в особняке Дерипаски: российская клептократия в самом деле очень уязвима перед Западом

Обыски в особняке Дерипаски. Фото из отрытых источников

Эксперт отмечает, вид роскошного особняка Дерипаски в Вашингтоне, в котором ФБР проводит обыск, символизирует две интересные тенденции. Одна обнадеживающая, а другая не совсем.

"Российская клептократия в самом деле очень уязвима перед Западом по крайней мере из-за того, что огромное количество украденного кремлевскими олигархами сохраняется на Западе. Поэтому западные демократии обладают действенными невооруженными инструментами принуждения Москвы к нормальному поведению", – отметил Михаил Бесараб.

По его словам, вторая тенденция заключается в том, что российский коррупционный капитал слишком глубоко проник в структуру западной политики и экономики. Это создает дополнительные возможности для стратегий гибридной агрессии России против Запада. Во времена "холодной войны" западный и социалистический блоки были значительно более замкнутыми друг от друга. Это затрудняло враждебные маневры на своей территории, не давало такого широкого поля для атак изнутри, чем сейчас Кремль очень активно пользуется на территории демократических государств. 

"Естественно, что авторитарной России сегодня проще контролировать свою территорию от западного вмешательства", – отметил эксперт.

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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/4411860568894746
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