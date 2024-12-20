Эксперт по кибербезопасности на фоне атаки на реестры дал важные советы украинцам

Артем Карпинский, эксперт по кибербезопасности, сообщил о самой большой за последнее время внешней кибератаке на государственные реестры Украины, которая произошла 19 декабря. В результате атаки временно прекращена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся под управлением Министерства юстиции.

Кибератака россиян

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что восстановление систем продлится около двух недель. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что злоумышленники нанесли значительный ущерб, хотя детали инцидента пока не могут быть разглашены.

Карпинский отмечает, что атака была структурированной и комплексной и ответственность за нее лежит на России. Ее основными целями были обновление похищенных данных для собственных реестров и нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины.

Он также акцентировал внимание на рисках цифровизации: если при таких атаках цифровые компоненты уничтожаются, это нарушает "безбумажную" сделку между гражданами и государством. Реестры, оказавшиеся под ударом, включают данные об общественных формированиях, ФЛПах, юридических лицах, предприятиях, а также личной информации граждан. Злоумышленники могут использовать этот массив данных в своих целях.

Карпинский напомнил, что подобные атаки уже происходили, в частности, 14 января 2022, когда было атаковано около 70 государственных веб-сайтов. Тогда заявляли, что подобных инцидентов больше не будет. Однако они повторяются, как это произошло, например, с "Киевстаром" в прошлом году.

Относительно противодействия таким атакам эксперт отметил, что уровень популизма часто опережает реальные технологические решения. По его мнению, граждане должны иметь бумажные копии своих документов, таких как свидетельство о рождении или паспорт-книжечка, чтобы избежать риска потери идентификационных данных при уничтожении цифровой информации.

Карпинский подчеркнул, что зависимость от цифровых удобств может создать серьезные проблемы. При масштабной атаке вся цифровая инфраструктура может быть нарушена, что приведет к потере данных о гражданах, фактически "вычеркивая" их из системы.

"Гражданин никак не может повлиять на этот процесс. Единственное, что можно сделать – это держать бумажные копии своих документов. То есть именно в физическом виде иметь хотя бы бумажное свидетельство о рождении и паспорт-книжечку. Конечно, в Украине граждан подсадили на эту иглу удобство "в один клик". Люди полагают, что за них все будет делать государство. Однако если у гражданина полностью цифровые документы, нет бумажного паспорта, ID карточки и т.п., то в один момент во время такой атаки будет разрушена вся инфраструктура – могут исчезнуть все данные гражданина. В прямом смысле произойдет так, что по документам вас не существует", – говорит Карпинский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее масштабной кибератаке россиян.



