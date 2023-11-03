Эксперт озвучил главные причины сокращения помощи Запада

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Кравцев Сергей
Израильско-палестинский конфликт и масштабная коррупция в высших эшелонах украинской власти привели к сокращению экономической помощи Киеву со стороны стран Запада. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
Олег Жданов. Фото из открытых источников
По его словам, страны Запада уменьшили экономическую помощь Украине. С одной стороны, на это повлияла начавшаяся война между Израилем и Палестиной. С другой стороны, на этом сказались вскрывшиеся факты разворовывания направляемой в Киев помощи.
В этой связи, указал Жданов, в Киев была направлена группа американских аудиторов.
Также собеседник обратил внимание на тот факт, что некоторые республиканцы в Конгрессе США поднимают вопрос о том, что Израиль должен быть приоритетом для Вашингтона.
В свете разразившегося израильско-палестинского конфликта эксперт указал на смещение акцента в мировой прессе с войны в Украине на кризис на Ближнем Востоке.
Комментируя сорвавшийся визит Владимира Зеленского в Израиль, Жданов связывает это как с провалом украинского МИДа, так и с особой позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне в Украине.
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