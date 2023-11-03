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Эксперт озвучил главные причины сокращения помощи Запада

Коррупция в Украине и поддержка Израиля стали ключевыми трудностями на пути дальнейшей поддержки Украины со стороны западных партнеров, убежден Олег Жданов

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израильско-палестинский конфликт и масштабная коррупция в высших эшелонах украинской власти привели к сокращению экономической помощи Киеву со стороны стран Запада. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт озвучил главные причины сокращения помощи Запада

Олег Жданов. Фото из открытых источников

По его словам, страны Запада уменьшили экономическую помощь Украине. С одной стороны, на это повлияла начавшаяся война между Израилем и Палестиной. С другой стороны, на этом сказались вскрывшиеся факты разворовывания направляемой в Киев помощи.


"Относительно помощи – экономическая помощь сокращена. И как мне подсказывает интуиция, главный критерий сокращения этой помощи: чтобы наши меньше воровали. Видимо, слишком много денег выводятся из Украины. Они ж это все мониторят, и они знают кто. Но я думаю, что именно коррупционная составляющая – главная в уменьшении объема финансовой, экономической финансовой помощи, выделяемой ежемесячно от Соединенных Штатов", — сказал он.

В этой связи, указал Жданов, в Киев была направлена группа американских аудиторов.

"Теперь они будут мониторить каждую гривну, каждый доллар", — добавил он.

Также собеседник обратил внимание на тот факт, что некоторые республиканцы в Конгрессе США поднимают вопрос о том, что Израиль должен быть приоритетом для Вашингтона.

"Тут еще вопрос помощи к Конгрессу. Некоторые республиканцы в Конгрессе не зря подняли вопрос, что Израиль должен быть приоритетом. Но единственное, я надеюсь, у демократов просто больше ставки на Украину, чем на Израиль", — отметил он.

В свете разразившегося израильско-палестинского конфликта эксперт указал на смещение акцента в мировой прессе с войны в Украине на кризис на Ближнем Востоке.

"Это принцип работы журналистов: чем горячая новость, тем она лучше. Сегодня горячая новость – это Израиль. Когда Израиль набьет оскомину, тогда опять вернутся к Украине", — пояснил он.

Комментируя сорвавшийся визит Владимира Зеленского в Израиль, Жданов связывает это как с провалом украинского МИДа, так и с особой позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне в Украине.

"Мне кажется, тут и одно, и второе. Но больше, скорее всего, позиция Нетаньяху. Кстати, как пишут, израильские СМИ, у него очень хорошие и дружеские отношения с Путиным", — подытожил он. 

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