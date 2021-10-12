Эксперт о визите Нуланд в РФ: Кремлю выставили ультиматум, а в ответ РФ не нашлось чем давить на США

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Кравцев Сергей
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Спорные вопросы оказались связанны с функционированием дипмиссий в двух странах. Об этом российский дипломат заявил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая прибыла с визитом в РФ. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс".
Виктория Нуланд
Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, Нуланд, судя по таким заявлениям российского дипломата, приехала выставить новые претензии к Кремлю и отчитать за неподобающее поведение, вероятно, и без вопроса необоснованного подорожания газа и ограничения его поставок в Европу не обошлось. Кремлю выставили ультиматум, а в ответ России не нашлось чем давить на США. Поэтому и прозвучало, что "позиции сторон плохо стыкуются" — США требует того, на что Кремль пока пойти не готов. Но Белый дом взамен готов усилить давление: собственно, это о части про "не исключено замораживание работы дипмиссий России и США" и "не исключены дальнейшие обострения в отношениях".
Голобуцкий добавляет, для Украины оптимально, если общая риторика об "обострении", "нестыковке" и "замораживании" сохранится. Ведь это будет означать в перспективе больше санкций и жесткие санкции в отношении РФ. В контексте дополнительных 40 млрд доходов РФ в 2022 году, сокращение этих доходов из-за санкций нам очень важно.
Также читайте на портале "Комментарии" – ранее эксперты уже озвучивали прогноз, почему Нуланд летит в Москву и, что стоит ожидать по итогам этого визита.
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