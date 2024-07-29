Эксперт о скандале у десантников: Снятие командира приводит просто к развалу соединения

Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады, офицеры и командиры подразделений, солдаты и сержанты, выступили с видеообращением с требованием оставить в должности комбрига Эмиля Ишкулова, которому они доверяют.

Эмиль Ишкулов

При этом известно, что Ишкулов пользуется заслуженным авторитетом в бригаде, является боевым лидером.

"Зачем снимать командира одного из самых боеспособных соединений ВСУ? Есть более десяти примеров, когда снятие командира бригады приводит просто к развалу и дезорганизации соединения", — отметил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в Украине есть значительное количество командиров, из-за которых бригады обладают низкой боеспособностью, несут потери, не удерживаются рубежи, но их держат на должностях, поэтому непонятно зачем вместо замены слабых комбригов заменяются сильные.

"Надеюсь, военное командование прислушивается к военнослужащим 80-ки – это они делают войну, их мнение должны уважать те, кто принимает решение и видит войну не ближе батальонного КСП. Позитив вижу в этой ситуации только в том, что только слаженный коллектив способен на такие действия в защиту своего командира, это значит, что у Эмиля Ишкулова настоящий авторитет среди подчиненных, а это важнее карьеры и наград", — отметил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.



