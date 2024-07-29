Эксперт о скандале у десантников: Снятие командира приводит просто к развалу соединения

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Ткачик Олеся
Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады, офицеры и командиры подразделений, солдаты и сержанты, выступили с видеообращением с требованием оставить в должности комбрига Эмиля Ишкулова, которому они доверяют.
Эмиль Ишкулов
При этом известно, что Ишкулов пользуется заслуженным авторитетом в бригаде, является боевым лидером.
По его словам, в Украине есть значительное количество командиров, из-за которых бригады обладают низкой боеспособностью, несут потери, не удерживаются рубежи, но их держат на должностях, поэтому непонятно зачем вместо замены слабых комбригов заменяются сильные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.
Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.
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