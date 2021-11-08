Эксперт о штурме польской границы: следующей может быть Украина

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, добрались до разделительного забора на границе. Соответствующее сообщение разместило Министерство обороны Польши. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".

Польские пограничники. Фото: Твиттер польских пограничников

Комментируя информацию, политический эксперт Андрей Смолий отметил у себя в Facebook, фактически то, за чем наблюдает весь мир на польско-белорусской границе – это и есть российская гибридная война на границах с Польшей.

"Сегодня режим Путина-Лукашенко под сопровождением своих сил привез к границе с Польшей сотни мигрантов, штурмующих польскую границу. За их спинами стоят военные лукашенковского (а реально путинского) режима. Приграничные регионы Польши приведены в полную боевую готовность. Остальные регионы также в состоянии готовности к возможному отражению атаки", – отметил политолог.

Андрей Смолий подчеркивает, дело далеко не в мигрантах, желающих попасть в Европейский Союз. Дело в том, что это направленная спецоперация против Польши, Литвы и других приграничных государств.

"Если кто-то думает, что агрессор далеко, где-то там в Украине, они ошибаются. Агрессор засел уже прямо у границ ЕС и демонстрирует свое пренебрежение ко всему миру. Украина в этой ситуации должна готовиться. И чем быстрее и тщательнее – тем лучше", – подчеркнул политолог.

По его мнению, следующей в аналогичных провокациях, если, конечно же, не хуже, можем оказаться Украина. И это уже будет граница с Беларусью, у которой власть Зеленского покупает электроэнергию.

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