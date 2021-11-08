Эксперт о штурме польской границы: следующей может быть Украина

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Кравцев Сергей
Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, добрались до разделительного забора на границе. Соответствующее сообщение разместило Министерство обороны Польши. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".
Польские пограничники. Фото: Твиттер польских пограничников
Комментируя информацию, политический эксперт Андрей Смолий отметил у себя в Facebook, фактически то, за чем наблюдает весь мир на польско-белорусской границе – это и есть российская гибридная война на границах с Польшей.
Андрей Смолий подчеркивает, дело далеко не в мигрантах, желающих попасть в Европейский Союз. Дело в том, что это направленная спецоперация против Польши, Литвы и других приграничных государств.
По его мнению, следующей в аналогичных провокациях, если, конечно же, не хуже, можем оказаться Украина. И это уже будет граница с Беларусью, у которой власть Зеленского покупает электроэнергию.
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