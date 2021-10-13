Эксперт о результатах саммита Украина-ЕС: нашей стране удалось то, чего не получилось у Грузии

Украина, вслед за Молдовой, получила от ЕС новый кредит доверия и средства, чего не получилось у Грузии, где в этом году была провалена судебная реформа. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.

Саммит Украина-ЕС. Фото: сайт Офиса президента

Эксперт рассказывает, в Киеве состоялся ежегодный саммит Украина-ЕС: Брюссель приветствовал прогресс Киева в нескольких реформах и подтвердил выделение второго транша финансовой помощи; ЕС также рассмотрит возможность развертывания в Украине своей военно-учебной миссии; стороны подписали соглашение об Общем авиационном пространстве и договорились об укреплении экономического сотрудничества. Разница с прошлым годом действительно значительная, итоговая декларация в этом году заметно позитивнее и амбициознее. Самое время вспомнить, что было в 2020-м году. Тогда, за день до саммита, члены Европарламента из группы "друзья Украина" в публичном письме обвинили Киев в давлении на антикоррупционные органы и угрожали персональными санкциями, а уже в самом итоговом документе саммита указывалось на замедлении реформ и деолигархизации, и там отсутствовала договоренность о выдаче транша Киеву.

"Теперь Украина, вслед за Молдовой, получила от ЕС новый кредит доверия и средства, чего не получилось у Грузии, где в этом году была провалена судебная реформа. Однако, это лишь небольшой шаг в длительном процессе евроинтеграции Украины, который не будет успешным без системной трансформации государства", – отметил Юсупов.

Он добавляет, углубление интеграции в сфере безопасности и обороны между Брюсселем и Украины с возможностью создания постоянной тренировочной миссии стран ЕС – это, по всему видимому, в значительной степени результат хаотического выхода США из Афганистана и подписание контракта на строительство субмарин между Вашингтоном и Канберрой за спиной Парижа.

"В ЕС видят потребность в более активной роли в европейских и международных делах на фоне обострения борьбы за мировое господство между США и Китаем, из-за чего Вашингтон стал уделять гораздо больше внимания и ресурсов своим инициативам в Юго-Восточной Азии. Россия, конечно же, будет противодействовать такой идеи, видя в ней способ сдерживания российских войск. Но, наверное, для Украины сейчас было бы полезнее получить гарантии поставок газа из ЕС в случае эскалации энергетического конфликта с Газпромом, а этого в декларации саммита нет. В целом же саммит выдался для Киева успешным", – резюмировал эксперт.

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