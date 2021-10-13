Эксперт о результатах саммита Украина-ЕС: нашей стране удалось то, чего не получилось у Грузии

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Кравцев Сергей
Украина, вслед за Молдовой, получила от ЕС новый кредит доверия и средства, чего не получилось у Грузии, где в этом году была провалена судебная реформа. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.
Саммит Украина-ЕС. Фото: сайт Офиса президента
Эксперт рассказывает, в Киеве состоялся ежегодный саммит Украина-ЕС: Брюссель приветствовал прогресс Киева в нескольких реформах и подтвердил выделение второго транша финансовой помощи; ЕС также рассмотрит возможность развертывания в Украине своей военно-учебной миссии; стороны подписали соглашение об Общем авиационном пространстве и договорились об укреплении экономического сотрудничества. Разница с прошлым годом действительно значительная, итоговая декларация в этом году заметно позитивнее и амбициознее. Самое время вспомнить, что было в 2020-м году. Тогда, за день до саммита, члены Европарламента из группы "друзья Украина" в публичном письме обвинили Киев в давлении на антикоррупционные органы и угрожали персональными санкциями, а уже в самом итоговом документе саммита указывалось на замедлении реформ и деолигархизации, и там отсутствовала договоренность о выдаче транша Киеву.
Он добавляет, углубление интеграции в сфере безопасности и обороны между Брюсселем и Украины с возможностью создания постоянной тренировочной миссии стран ЕС – это, по всему видимому, в значительной степени результат хаотического выхода США из Афганистана и подписание контракта на строительство субмарин между Вашингтоном и Канберрой за спиной Парижа.
Также читайте на портале "Комментарии" — Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
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