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Кравцев Сергей
Украина и Евросоюз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Подписание соглашения состоялось в рамках саммита Украина-ЕС. Об этом информирует издание "Комментарии".
Самолет Ryanair. Фото: из открытых источников
Новость прокомментировал на своей странице в Facebook главный редактор "НВ" Виталий Сыч.
По его словам, теперь цены на авиабилеты в ЕС упадут, количество рейсов из всех городов Украины вырастет. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири уже заявил, что Украина для Ryanair теперь приоритетный рынок, его компания за несколько лет удвоит количество бортов, базирующихся в Украине до 20, и увеличит количество городов в Украине, в которые будет летать, до 10. Иными словами, теперь недорого в Европу можно будет полететь не только из Киева и Харькова, но и из Винницы и Херсона. Что очень важно – летать напрямую. Виталий Сыч добавляет, Майкл О’Лири – легендарная личность, автор крылатой фразы о том, что идеальный клиент для него – тот, у кого есть пульс и кредитная карточка.
Также читайте на портале "Комментарии" – молдавский лоукостер решился запустить авиасообщение между Киевом и Москвой.
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