Эксперт о проколе власти: на пике пандемии люди не будут вакцинироваться, ожидая 19 декабря

Грустные новости пришли для тех украинцев, которые уже вакцинировались против коронавируса и имеют соответствующие сертификаты. Они подумали, что после вчерашнего видеообращения президента Зеленского могут рассчитывать на 1000 гривен, но, оказалось, что им ничего не перепадет. Ведь деньги получат только те, кто вакцинируется после 19 декабря. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог Виктор Таран.

Пункт вакцинации. Фото из открытых источников

"Уважаемые вакцинированные и обладатели сертификатов, которые радовались "Вовиной тысячи" и поклонники Зе-команды. Здесь Офис президента вам хорошую весточку принес. "Слуга народа" Устенко заявил, что оказываются деньги получат только те, кто вакцинируется после 19 декабря, а всем остальным – средства не дадут. То есть, всем, кто вакцинируется до 19 декабря средства – не предусмотрены. Знаете, что хуже всего в этой новости? Что теперь точно найдутся люди, которые не пойдут сейчас на вакцинацию, а начнут ждать 19 декабря", – отметил политолог.

Виктор Таран отмечает, на пике сезонного заболевания люди не захотят вакцинироваться. Последствия очевидны для всех.

Эксперт подчеркивает, общество в очередной раз увидело, что награду получат не законопослушные, а самые "хитрые", а значит, все в очередной раз убедились, что в этой стране нужно не выполнять закон, а максимально юлить и это самое плохое стратегическое следствие этого популистического решения. Таран добавил, что касается ударов по рейтингу Зе-команды, то тут это уже очевидный факт.

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