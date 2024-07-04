Эксперт: мобилизация разрушает экономику Украины

Усиленные мобилизационные мероприятия негативным образом сказались на экономической ситуации в Украине, так как максимально усилили дефицит профессиональных кадров. Об этом в комментарии заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Олег Попенко

По его словам, военные действия в Украине сказываются негативным образом на все сферы государства. В частности, это касается энергетического сектора.

"Ситуацию на фронте мы не позиционируем как только условно сухопутная война, ведь ситуация на фронте – это бомбардировка ракетами, это бомбардировка КАБами, и это все влияет на ситуацию в энергетике, ситуацию с отопительным сезоном. Например, в таком плане – в Харьковской области российскими ракетами и КАБами была уничтожена Змиевская ТЭС, которая давала электроэнергию практически по всему региону и в соседней области, и была разбита ТЭЦ-5. Фактически область осталась без электроэнергии, то есть ситуация на фронте напрямую отобразилась на наличии или отсутствии электроэнергии в Харьковской области", — сказал он.

Попенко пояснил, что в условиях боевых действий восстанавливать, к примеру, ТЭЦ-5 или Змиевскую ТЭЦ нет смысла, так как там вблизи ведутся регулярные боевые действия.

"Другие станции, которые находятся далеко от линии фронта, где-то в середине Украины, на западе Украины, их частично, конечно же, восстанавливают. Нам об этом понятно не докладывают, мы можем об этом просто догадываться и понимать, что определенные работы по восстановлению этих станций все же ведутся. На сколько быстро можно восстановить, зависит от количества попаданий, количества разрушений, потому что есть станции, в которые прилетало же 4-5 раз, там в принципе может быть такое, что там вообще нечего восстанавливать", — отметил он.

В условиях непрекращающихся обстрелов есть риск, что в определенных областях будут проблемы с энергетикой, однако говорить о тотальном блэкауте не приходится.

"Как долго продержится наша энергосистема? Она, в принципе, продержится, но если не будет там очень уж массовых атак, то, в принципе, мы тут параллельно с этим усилим наше ПВО, потому что количество Iris-T и Рatriot увеличивается в Украине. Это в какой-то мере помогает нам не развивать постоянные обстрелы, потому наша энергосистема должна выдержать эти обстрелы. Частично может быть такое, что все-таки из энергосистемы будут выпадать некоторые области. В первую очередь, это прифронтовые области или, например, та же Одесская область, там будут проблемы. Ну как определенные проблемы – они могут остаться на длительное время без электроэнергии, Харьков, Сумы, Херсон, Николаев, Одесса… Просто в Одессе нет вообще генерации, Одесса полностью зависит от импорта либо от соседних областей, и потому в Одессе есть свои технологические проблемы подачи туда электроэнергии", — добавил он.

В целом Попенко назвал плачевной ситуацию в экономике.

"Наша экономика на сегодня процентов на 50 зависит полностью от Евросоюза. Почему? Потому что деньги, которые выделяет Евросоюз, они идут полностью на социальную поддержку, на выплату заработных плат, пенсии, субсидии и так дальше. То есть, деньги, которые есть в бюджете, они идут на поддержку Вооруженных Сил Украины, потому здесь выдержит ли наша экономика. Европейцам стоит отказаться нас поддерживать, и наша экономика рассыпится, не быстро, в какой-то мере она просто сама ляжет, и будет огромная инфляция. Не зря сначала нам поднимают тарифы. Поднятие тарифов – это же не только об увеличении платежа населения, это о снижении", — указал он.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг акцентирует внимание на том, что ситуация в экономике стала ухудшаться с введением усиленной мобилизации в Украине.

"Мобилизация в любом случае влияет на экономику. Как бы это ни было, как бы мы ни говорили, ведь мы на сегодня видим огромное количество людей, которые служат в армии и огромное количество объявлений о том, что просто физически некому работать. Ну самый простой случай: нам передано несколько газоустановок, которые нужно устанавливать. А их устанавливать некому, просто физически не хватает людей, которые готовы выполнить эту работу. А это напрямую нужно для того, чтобы у нас была энергетика, электроэнергия, и чтобы все это могло работать, а у нас некому работать", — сказал он.

Попенко пояснил: массовый выезд специалистов из Украины начался еще 7-8 лет назад, а мобилизация, по сути, "стала венцом, финалом" отсутствия кадров в стране, тем самым оказав разрушительное воздействие на экономику государства.

"Как оказалось, просто физически некому работать, потому что уже кого-то забрали в армию, кто-то остался за границей, а кто-то не идет на работу официально, потому что боится той же мобилизации", — подытожил он.



