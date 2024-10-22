Эксперт: Госоператор тыла втемную определит нового поставщика пищи на Покровское направление

Манипулятивная статья на сайте NGL Медиа привела к тому, что многомиллионный контракт на поставку пищи на Покровском направлении теперь будет отдан вне системы Prozorro, считает политический эксперт, заместитель директора "Агентства моделирования ситуации" Алексей Голобуцкий. По его словам, именно этой публикацией воспользовался Государственный оператор тыла (ДОТ) для того, чтобы "слить" неудобного поставщика – компанию "Трейд Гранит Инвест".

Питание военных

"Если убрали одного поставщика, его должен заменить другой, самый близкий, как говорится, а самый близкий – это поставщик из города Днепр. Так под наши крики "позор! позор!" и слепую веру всему написанному дилетантами конкуренты добыли в борьбе еще несколько миллионов государственных заказов", — утверждает Голобуцкий.

По его словам, в этой ситуации Госоператор тыла показал себя как "офис поддержки коррупции".

Манипулятивная статья основывалась на словах одного военного из Покровского направления, пожаловавшегося на качество консервов. Он направил в редакцию 10 банок. Журналисты устроили собственный тест: на камеру пробовали эти консервы. Их экспертные выводы свелись к таким: "ой, здесь мне как-то слишком много соли", "здесь кусочек какой-то маленький", "здесь кусок большой", "здесь только жир".

Затем они обратились в Государственный научно-исследовательский институт. Для полноценного заключения эксперты должны проанализировать не менее восьми консервов. Но выяснилось, что анализ стоит дорого, поэтому авторы статьи отправили на экспертизу всего одну банку.

Они получили результаты лабораторной экспертизы, но в своей статье манипулировали выводами, потому что написали то, чего на самом деле не было.

Голобуцкий не поленился открыть документ с выводами экспертов: "Цвет, запах, вкус – настоящие эксперты все это признали соответствующим стандартам. Никаких запретных примесей, вредных веществ там не было. И в рекомендации по реализации (то есть можно ли такое продавать людям) эксперты ответили: "Действовать согласно действующему законодательству". Они не сказали, что это нельзя есть. Они не сказали, что этот продукт угрожает здоровью. Они не сказали, что эти консервы следует изъять из продаж".

В статье же журналситы написали совсем по-другому, указав, что "такие консервы нельзя продавать или потреблять".

После выхода этой "манипулятивной галиматьи" начинается скандал, отмечает Голобуцкий. ДОТ расторг контракт с поставщиком, и теперь воспользуется ситуацией, чтобы завести на Покровское направление другую компанию и уже без прозрачного тендера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале с якобы некачественными консервами, которыми кормят военных на Покровском направлении.



