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СМИ: Фейк о риске остановки импорта электроэнергии из ЕС мог быть вброшен из ведома Кудрицкого

Фейк о риске остановки импорта электроэнергии из ЕС запустили перед проведением ставки по теме отопительного сезона

сегодня, 15:28
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Ткачик Олеся

Как пишет издание "Украинские новости", неправдивая информация о якобы существовании вероятности лишения "Укрэнерго" сертификации, которая сделает невозможным импорт электроэнергии из ЕС, вероятно, была распространена умышленно – с ведома бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. 

СМИ: Фейк о риске остановки импорта электроэнергии из ЕС мог быть вброшен из ведома Кудрицкого

Владимир Кудрицкий

Издание напоминает, что данная информация была распространена 14 октября директором Центра исследований энергетики Александром Харченко. Сообщение оперативно опровергли НКРЭКУ – орган, ответственный за сертификацию "Укрэнерго", а также Секретариат Энергетического сообщества. Несмотря на это сообщение эксперта стало информационной "бомбой", ведь без такого импорта украинская энергосистема оказалась бы в критическом состоянии.

Распространение этой информации в медиа "Украинские новости" назвали кейсом, когда личные амбиции бывшего высокопоставленного чиновника и "финансовые интересы его, так сказать, имиджмейкеров" представляют реальную опасность нашей энергетической безопасности. По мнению журналистов, дата распространения фейка была выбрана не случайно – канун ставки Верховного главнокомандующего по теме отопительного сезона.

"Нет сомнения, что ложная информация накануне ставки в атмосфере тревожного ожидания отопительного сезона была распространена с ведома Кудрицкого. Мол, видите ли, незаменимого и безальтернативного менеджера убрали с должности, и все пропало" – говорится в материале издания.

Журналисты сообщили, что за период пребывания Кудрицкого в должности главы "Укрэнерго" Александр Харченко, считающийся независимым экспертом в области энергетики, долгое время получал вознаграждение от Укрэнерго и других энергокомпаний. Якобы только в 2024 году его сумма превысила 1 млн грн. Сам экс-руководитель "Укрэнерго" после увольнения получил вознаграждение в размере 17 млн грн.

Издание добавляет, что в настоящее время СБУ расследует по руководству "Укрэнерго" производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) в связи с действиями, направленными на разрушение и повреждение объектов энергосистемы.

"Может , нужно заодно, по одному делу, дать правовую оценку и "независимым экспертам" – за ложные заявления, негативное влияние на энергетическую безопасность, расшатывание общества и сомнительное заработки и в других энергокомпаниях государственного сектора ? " – пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти 30 миллионов гривен от "Нафтогаза" получила компания, связанная с экспертом Харченко.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1041614-fejk-pro-pozbavlennya-ukrenergo-sertyfikatsiyi-dlya-importu-elektroenergiyi-z-yes-mig-buty-vkynutyj
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