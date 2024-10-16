СМИ: Фейк о риске остановки импорта электроэнергии из ЕС мог быть вброшен из ведома Кудрицкого

Как пишет издание "Украинские новости", неправдивая информация о якобы существовании вероятности лишения "Укрэнерго" сертификации, которая сделает невозможным импорт электроэнергии из ЕС, вероятно, была распространена умышленно – с ведома бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

Владимир Кудрицкий

Издание напоминает, что данная информация была распространена 14 октября директором Центра исследований энергетики Александром Харченко. Сообщение оперативно опровергли НКРЭКУ – орган, ответственный за сертификацию "Укрэнерго", а также Секретариат Энергетического сообщества. Несмотря на это сообщение эксперта стало информационной "бомбой", ведь без такого импорта украинская энергосистема оказалась бы в критическом состоянии.

Распространение этой информации в медиа "Украинские новости" назвали кейсом, когда личные амбиции бывшего высокопоставленного чиновника и "финансовые интересы его, так сказать, имиджмейкеров" представляют реальную опасность нашей энергетической безопасности. По мнению журналистов, дата распространения фейка была выбрана не случайно – канун ставки Верховного главнокомандующего по теме отопительного сезона.

"Нет сомнения, что ложная информация накануне ставки в атмосфере тревожного ожидания отопительного сезона была распространена с ведома Кудрицкого. Мол, видите ли, незаменимого и безальтернативного менеджера убрали с должности, и все пропало" – говорится в материале издания.

Журналисты сообщили, что за период пребывания Кудрицкого в должности главы "Укрэнерго" Александр Харченко, считающийся независимым экспертом в области энергетики, долгое время получал вознаграждение от Укрэнерго и других энергокомпаний. Якобы только в 2024 году его сумма превысила 1 млн грн. Сам экс-руководитель "Укрэнерго" после увольнения получил вознаграждение в размере 17 млн грн.

Издание добавляет, что в настоящее время СБУ расследует по руководству "Укрэнерго" производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) в связи с действиями, направленными на разрушение и повреждение объектов энергосистемы.

"Может , нужно заодно, по одному делу, дать правовую оценку и "независимым экспертам" – за ложные заявления, негативное влияние на энергетическую безопасность, расшатывание общества и сомнительное заработки и в других энергокомпаниях государственного сектора ? " – пишут "Украинские новости".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти 30 миллионов гривен от "Нафтогаза" получила компания, связанная с экспертом Харченко.



