СМИ: Фейк о риске остановки импорта электроэнергии из ЕС мог быть вброшен из ведома Кудрицкого

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Ткачик Олеся
Как пишет издание "Украинские новости", неправдивая информация о якобы существовании вероятности лишения "Укрэнерго" сертификации, которая сделает невозможным импорт электроэнергии из ЕС, вероятно, была распространена умышленно – с ведома бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого.
Владимир Кудрицкий
Издание напоминает, что данная информация была распространена 14 октября директором Центра исследований энергетики Александром Харченко. Сообщение оперативно опровергли НКРЭКУ – орган, ответственный за сертификацию "Укрэнерго", а также Секретариат Энергетического сообщества. Несмотря на это сообщение эксперта стало информационной "бомбой", ведь без такого импорта украинская энергосистема оказалась бы в критическом состоянии.
Распространение этой информации в медиа "Украинские новости" назвали кейсом, когда личные амбиции бывшего высокопоставленного чиновника и "финансовые интересы его, так сказать, имиджмейкеров" представляют реальную опасность нашей энергетической безопасности. По мнению журналистов, дата распространения фейка была выбрана не случайно – канун ставки Верховного главнокомандующего по теме отопительного сезона.
Журналисты сообщили, что за период пребывания Кудрицкого в должности главы "Укрэнерго" Александр Харченко, считающийся независимым экспертом в области энергетики, долгое время получал вознаграждение от Укрэнерго и других энергокомпаний. Якобы только в 2024 году его сумма превысила 1 млн грн. Сам экс-руководитель "Укрэнерго" после увольнения получил вознаграждение в размере 17 млн грн.
Издание добавляет, что в настоящее время СБУ расследует по руководству "Укрэнерго" производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) в связи с действиями, направленными на разрушение и повреждение объектов энергосистемы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти 30 миллионов гривен от "Нафтогаза" получила компания, связанная с экспертом Харченко.
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