Эксперт: если вам от 30 до 40 лет, у меня для вас плохая новость – у нас с вами не будет пенсии

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Кравцев Сергей
Многие из молодых людей, которым сегодня от 30 до 40 лет, живут, даже задумываясь о том, что их ждет в старости, надеясь, как и их родители, что государство будет заботится о них и гарантировано предоставит пособие при выходе на пенсию. Вот только с каждым годом эта гарантия все больше подвергается сомнению. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский общественный активист, политический эксперт, блогер Андрей Рыбалко.
Люди в возрасте. Фото: pixabay.com
Андрей Рыбалко подчеркнул, есть и хорошая новость. Большинство из нас выживут в старости. Всю свою историю человечество не знало массовой пенсионной системы. Исключением был ХХ век, когда благодаря развитию медицины в разы уменьшилась смертность, но сохранялась высокая рождаемость. Уже в середине ХХІ века человечеству придется вернуться к традиции, когда нужно будет не только воспитывать детей, но и содержать пожилых.
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