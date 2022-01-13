Эксперт: если вам от 30 до 40 лет, у меня для вас плохая новость – у нас с вами не будет пенсии

Многие из молодых людей, которым сегодня от 30 до 40 лет, живут, даже задумываясь о том, что их ждет в старости, надеясь, как и их родители, что государство будет заботится о них и гарантировано предоставит пособие при выходе на пенсию. Вот только с каждым годом эта гарантия все больше подвергается сомнению. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский общественный активист, политический эксперт, блогер Андрей Рыбалко.

Люди в возрасте. Фото: pixabay.com

"Вам от 30 до 40 лет? У меня для вас плохая новость. У нас с вами не будет пенсии. Проблема не в преступной власти, проблема в демографии. Эта картинка математически демонстрирует, что поколение, которое сейчас моложе 30, не сможет платить пенсии старше себя. Подобная ситуация не только у нас, но и в большинстве развитых стран мира", – отметил эксперт, опубликовав диаграмму, на которой видно старение населения.





Андрей Рыбалко подчеркнул, есть и хорошая новость. Большинство из нас выживут в старости. Всю свою историю человечество не знало массовой пенсионной системы. Исключением был ХХ век, когда благодаря развитию медицины в разы уменьшилась смертность, но сохранялась высокая рождаемость. Уже в середине ХХІ века человечеству придется вернуться к традиции, когда нужно будет не только воспитывать детей, но и содержать пожилых.

"Поэтому не нужно пафосных речей о будущем нации и ее выживании. Достаточно уяснить простую вещь. От того, сколько детей у вас будет, как вы их воспитаете, какие ценности закладываете и какое образование дадите и зависит ваше будущее. И это самая приятная и лучшая инвестиция, которая может возникнуть в жизни", – резюмировал Рыбалко.

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