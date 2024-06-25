Эксперт дал советы, как распознать фейковое ТЦК и не стать жертвой мошенников

В Украине есть проблема с так называемыми фейковыми сотрудниками ТЦК, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

ТЦК

"Эта проблема и вправду имеет место быть. И это касается не просто отдельно взятой темы с сотрудниками ТЦК, а в целом проблематики ношения камуфляжа гражданскими лицами, которая — не имеет решения с 2014 года", — отметил эксперт.

По его словам, например, в Латвии министерство обороны разработало поправки в закон, согласно которым военную форму, а также её составные части и знаки отличий армии и самообороны Земессардзе не имеют права носить те, кто не состоит в рядах первых и вторых.

При этом, говорит эксперт, в Украине в 2014 году сложилась ситуация, что значительную часть экипировки солдатам изначально, сейчас частично, но закупали волонтёры. И, что в 2014-м, что в 2024-м, пиксель можно свободно купить на любом рынке.

"А потому, с 2014, когда на автостоянке охранник ходил в "варане", или в него одевали целое охранное агентство аля гопконтора нашего района, ничего не изменилось и по состоянию на 2024-й. Особенно 2024-й, когда переодетыми в камо могут быть не просто местные братки-борцухи, скучающие по 1990-м, но и диверсионные группы. На мой взгляд, ужесточение ношения военной формы и камуфляжа с ней схожей, не военными, в военное время, должно быть предельно ужесточено!" — говорит Коваленко.

При этом он дал несколько советов тем, к кому подходят люди в якобы военной форме и просят предъявить документы, представляясь сотрудниками ТЦК.

Так вот, говорит Коваленко, документы могут требовать к проверке только полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК. При этом он подчеркнул, что сотрудники ТЦК — это кадровые военные с соответствующим званием. Звание и ранг отражены на погоне, размещающемся на груди уставного одностроя. Для особо внимательных, погон может размещать и род войск, к которым относится военнослужащий.

"Вы имеете право попросить сотрудника ТЦК представиться и предъявить документ, подтверждающий его личность и звание. Сотрудник ТЦК может забыть налепить погон, все мы люди, но удостоверение он не забудет, перед выходом на работу. Если к вам подходит бородатый спортсмен, в каком ни будь axiles или DOUBLE TWILL с “голыми” липучками и, что-то там требует, можете смело сомневаться в его принадлежности к военным, особенно, если он откажется показать удостоверение", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР требуют уволить руководство ТЦЕ+К, где умер военнообязанный.



