Эксперт дал советы, как распознать фейковое ТЦК и не стать жертвой мошенников

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Ткачик Олеся
В Украине есть проблема с так называемыми фейковыми сотрудниками ТЦК, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
ТЦК
По его словам, например, в Латвии министерство обороны разработало поправки в закон, согласно которым военную форму, а также её составные части и знаки отличий армии и самообороны Земессардзе не имеют права носить те, кто не состоит в рядах первых и вторых.
При этом, говорит эксперт, в Украине в 2014 году сложилась ситуация, что значительную часть экипировки солдатам изначально, сейчас частично, но закупали волонтёры. И, что в 2014-м, что в 2024-м, пиксель можно свободно купить на любом рынке.
При этом он дал несколько советов тем, к кому подходят люди в якобы военной форме и просят предъявить документы, представляясь сотрудниками ТЦК.
Так вот, говорит Коваленко, документы могут требовать к проверке только полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК. При этом он подчеркнул, что сотрудники ТЦК — это кадровые военные с соответствующим званием. Звание и ранг отражены на погоне, размещающемся на груди уставного одностроя. Для особо внимательных, погон может размещать и род войск, к которым относится военнослужащий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР требуют уволить руководство ТЦЕ+К, где умер военнообязанный.
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