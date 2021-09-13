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Екснардеп Ищейкин может возглавить Академию медицинских наук

На должность руководителя Академии впервые претендует политик

сегодня, 19:00
Автор:

Козлова Альбіна

Национальная академия медицинских наук впервые может возглавить не ученый, а политик. Как сообщают в Президиуме АМН, 14-16 сентября на общем собрании рассматривать избрание действительных членов и членкоров. Среди претендентов — одиозный екснардеп- "ударивець" Константин Ищейкин.

Екснардеп Ищейкин может возглавить Академию медицинских наук

Константин Ищейкин, фото из открытых источников

В 2013 году Константин Ищейкин был назначен заместителем председателя Полтавской областной организации "УДАРа". А в 2014-м был избран в парламент от "Блока Петра Порошенко" и работал председателем подкомитета в Комитете ВРУ по вопросам бюджета.

В 2020 году бывший нардеп занял должность заместителя директора Института медицины труда им. Кундиева, хотя его профессия не соответствует научной специализации Института. А потом стал исполняющим обязанности директора Института.

Более того, по информации журналистов, под руководством Ищейкина в Виннице свое время защитились две диссертантки, в научных работах которых обнаружили признаки плагиата из российских учебников

Как свидетельствует электронная декларация ескнардепа за 2019 год, его семья владеет 8 квартирами, дачей, гаражом и рядом нежилых помещений в Полтаве, домом в Полтавской области и земельными участками общей площадью более 12,5 тысячи кв. м. Супруги Ищейкины декларируют 6 иномарок и корпоративные права трех полтавских предприятий, а также значительную сумму наличными в разных валютах.

По данным СМИ, в 2016 году господин Ищейкин перерегистрировал бизнес в Болгарии на своего помощника Сергея Соколовского. А также переписал недвижимость в Варне на собственную тещу.

Кроме того, ексдепутат, который имел доступ к государственному бюджету Украины, якобы приобрел элитное жилье в центре Киева, что также зарегистрировано на его родственницу. А во время депутатской каденции, несмотря на наличие квартиры в столице, еще и получал компенсацию за жилье.

Напомним, в 2019 году объем финансирования НАМН Украины из госбюджета составлял более 4 млрд грн. А в 2021 году на реализацию предоставления пациентам бесплатных высокоспециализированных медицинских услуг НАМН Украины из государственного бюджета в 2021 году было предусмотрено 1,8 мильярдов гривен.


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Источник: https://comments.ua/ua
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