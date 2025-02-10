Эксминистр посоветовал украинцам перейти на режим работы 24/7: в сети шквал критики

Бывший глава министерства экономики Украины и президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов стал центром обсуждения в интернете из-за своих высказываний о необходимости работать без выходных. Соответствующие комментарии он обнародовал на своей странице в Facebook, реагируя на публикацию Владимира Вахитова, директора поведенческих исследований Американского университета Киев.

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Среди прочего Вахитов отметил, что требование работать без перерыва на выходные подходит только малому числу людей, и что быстрый заработок в таком режиме часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем и имеет другие долгосрочные негативные последствия.

Впрочем, Милованов не согласился с этим мнением, подчеркнув, что в условиях войны в Украине минимум, что могут сделать гражданские, это постоянно работать. Он подверг критике пользователей Facebook, которые не разделяют его точку зрения.

В ответах на комментарии он пытался объяснить свою позицию, но это не убавило волну критики его слов.

Ранее Милованов также попал в центр скандала из-за заявления о том, что журналистка Янина Соколова якобы угрожала ему из-за отказа в предоставлении гранта, на что она ответила возражениями и разъяснениями ситуации.

Также он предложил провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку, что вызвало резкую реакцию в сети.

Как уже писали "Комментарии", Милованов ранее заявил, что студентов, аспирантов и преподавателей Киевской школы экономики (KSE) ждет важная новость, а именно: отныне у KSE они имеют полное право использовать нецензурную лексику в своей академической деятельности и повседневной жизни.