Экс-заместителя Ермака отправили в СИЗО: детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, и отправил его под стражу до 22 мая. У него есть возможность внести залог в размере 18 миллионов гривен.

Андрей Смирнов. Фото: из открытых источников

В частности, бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога в более 20 миллионов гривен.

В то же время, адвокат бывшего чиновника заявлял, что следствие не предоставило доказательства легализации средств.

"Также не приведены риски, которые есть основания именно для такой меры пресечения (содержание под стражей – ред.). Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", — отметил защитник Смирнова.

После того, как были озвучены доводы сторон суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и взял экс-заместителя председателя ОП под стражу в зале суда с альтернативой залога в 18 миллионов гривен.

Смирнов не стал молчать и в зале суда дал обещание, что сделает все, чтобы предоставить доказательства своей невиновности.

"Я буду бороться, и докажу свою невиновность. У меня есть свои убеждения и догадки, кто за этим стоит, но я думаю, что это не стоит обсуждать. Но мы докажем, что мы правы", – отметил Смирнов.

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