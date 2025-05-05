Арестовича чуть не убило: рассказал об опасной ситуации

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время полета в его самолет попала молния. Кроме того, место удара было поблизости с креслом блоггера.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович поделился необычной ситуацией, случившейся с ним во время полета в самолете.

"В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел", — пишет политический обозреватель в собственных соцсетях.

Кроме того, Арестович заметил, что молния не впервые пытается попасть в него. По его словам, подобный случай произошел несколько лет назад.

"Пять лет назад на праздновании моего Дня рождения, ударило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста", — добавил Арестович.

Напомним, что 1 мая президент Украины подписал указ, которым Алексей Арестович попал под бессрочные санкции включающие 21 пункт, в частности, у них предусмотрена блокировка счетов, лишение наград и запрет на вывод капитала.

Как пояснил Зеленский, санкции были введены из-за пропаганды в интересах России и деятельности в ущерб Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на санкции против Арестовича. Она задала один короткий вопрос в связи с его ограничениями указав, как Арестович "докатился" до этой ситуации.

Также "Комментарии" писали, что Арестович дал неудачный прогноз на войну в Украине. Он предполагал, что вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа будет введен режим прекращения огня между Украиной и Россией.