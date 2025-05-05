Арестовича чуть не убило: рассказал об опасной ситуации

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время полета в его самолет попала молния. Кроме того, место удара было поблизости с креслом блоггера.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович поделился необычной ситуацией, случившейся с ним во время полета в самолете.
Кроме того, Арестович заметил, что молния не впервые пытается попасть в него. По его словам, подобный случай произошел несколько лет назад.
Напомним, что 1 мая президент Украины подписал указ, которым Алексей Арестович попал под бессрочные санкции включающие 21 пункт, в частности, у них предусмотрена блокировка счетов, лишение наград и запрет на вывод капитала.
Как пояснил Зеленский, санкции были введены из-за пропаганды в интересах России и деятельности в ущерб Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на санкции против Арестовича. Она задала один короткий вопрос в связи с его ограничениями указав, как Арестович "докатился" до этой ситуации.
Также "Комментарии" писали, что Арестович дал неудачный прогноз на войну в Украине. Он предполагал, что вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа будет введен режим прекращения огня между Украиной и Россией.
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