Экс-следователь ГПУ Сус получил 9 лет колонии

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса к 9 годам лишения свободы. Такое решение 31 января принял ВАКС, сообщает издание "Комментарии".

Дмитрий Сус. Фото: из открытых источников

"Дмитрия Суса признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УКУ", – объявил решение председательствующий судья Маркиян Галабала.

ВАКС назначил Сусу наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с лишением занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также обвиняемого лишили классного чина старший советник юстиции.

Кроме того, судьи применили специальную конфискацию к ряду имущества Сусса, которое не зачитывалось из-за большого объема.

Приговор вынесла коллегия судей в составе: председательствующий Маркиян Галабала, судей Виктор Ногачевский и Виталий Крикливый. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционную палату ВАКС.

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