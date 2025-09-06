Экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение: детали

Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более 160 млн гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram САП.

Экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение. Фото: из открытых источников

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили схему завладения и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

По данным следствия, к реализации сделки причастны бывший нардеп от "Партии регионов" и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

Весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

С помощью чиновников Госгеокадастра в Киевской области указанный земельный участок передали в аренду обществу застройщицы.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 определенных лиц. Впоследствии указанные земельные участки проданы трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Дальнейшему распоряжению землей помешал арест, наложенный по ходатайству прокуроров САП.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто заврался: в Раде рассказали, что не так с мотивами убийства Парубия.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто из украинцев сможет получить 8 тысяч гривен от государства: что предлагает Кабмин.



