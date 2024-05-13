Экс-нардеп Крючков передал 7 млн. грн на ВСУ. Прокурор САП считал такие действия нецелесообразными

Еще 10 лет назад работники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили первое в своей истории дело, — против экс-нардепа Дмитрия Крючкова. Тогда следователи заподозрили его в организации завладения средствами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Запорожьеоблэнерго" и их легализации, а также злоупотреблении служебным положением.

Дмитрий Крючков

Однако в течение судебного разбирательства, которое продолжается уже 5 лет, вторая подряд государственная судебная экспертиза установила отсутствие какого-либо материального ущерба, а следовательно и состава уголовных правонарушений, инкриминируемых Крючковой по заключенным им еще в 2014 году хозяйственным договорам в сфере электроэнергетики.

Кроме внесенного в 2019 году залога в размере 7 млн. грн, на обвиняемого не было возложено никаких процессуальных обязательств и решения по существу дела до сих пор нет. По данным суда, многодетный Крючков с семьей проживает в Швейцарии и Франции, а участие в судебных заседаниях принимает с помощью видеосвязи.





После пяти лет судебного разбирательства по требованию Крючкова его защитники ходатайствовали о перечислении указанных средств на нужды Вооруженных Сил. Однако представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в судебном заседании дважды возражал против перечисления средств на нужды армии. Он мотивировал это отсутствием такой потребности в 2024 году.





Адвокаты Александр Лысак и Людмила Дробчак, представляющие интересы Крючкова, предоставили коллегии судей ВАКС веские аргументы "почему во время войны пребывание денежных средств на счетах прокуроров САП более пяти лет нецелесообразно".

Однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Виталий Кравец, считал, что в этом "нет нужды" и замедлял процесс передачи данных средств на нужды Вооруженных Сил.

Сначала Кравец выступил против удовлетворения указанного ходатайства, мотивируя свою позицию отсутствием потребности в такой помощи ВСУ именно в 2024 году, а затем ссылался на интересы следствия.

При этом известно, что адвокат Людмила Дробчак, родная сестра которой является капитаном ВСУ и служит в 35-й бригаде морской пехоты, дважды настояла на безотлагательном рассмотрении ходатайства и абсурдности позиции прокурора САП.





В конце концов со второй попытки коллегия судей ВАКС под председательством Виктора Ногачевского удовлетворила ходатайство Крючкова и обязала перечислить 7 миллионов гривен на ВСУ в качестве благотворительной помощи.

