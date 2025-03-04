Экс-министр обороны Британии жестко высказался о приостановке помощи США Украине

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал трагическим решение администрации Трампа остановить поставки Украине военной помощи и заявил, что это грозит глобальными негативными последствиями. Как передает портал "Комментарии", заявление Шаппса в X (Twitter) появилось вскоре после неофициальных сообщений ряда СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

Грант Шаппс . Фото из открытых источников

"Трагично видеть, как Соединенные Штаты, "Дом свободных", становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", – отреагировал Шаппс.

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Также издание "Комментарии" сообщало – переговорный процесс может возобновиться. Все, что нужно – это "реальное предложение" от президента Украины Владимира Зеленского, а также готовность Украины подключиться к переговорному процессу. Ведь дверь открыта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее "Комментарии" писали – в Белом доме подтверждают прекращение помощи Украине со стороны США. Между тем, западные аналитики уже делятся прогнозами, сколько же продержится Украина без американской военной помощи. Что в целом означает ситуация, напоминающая тупик, в котором оказалась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



