Экс-министр инфраструктуры: бывшая президент Эстонии о коррупции в Украине знала больше, чем мы

Украинцев разгневали слова экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что Украине еще нужны десятилетия для того, чтобы стать членом ЕС. Еще она заявила, что с Украиной торговать можно, а инвестировать в Украину – нет. После сказанного нею многие возмутились, но в итоге оказывается, что она была права. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Керсти Кальюлайд Фото из открытых источников

Экс-министр отмечает, тогда немало наших соотечественников обвинило Керсти Кальюлайд в конфликте интересов, она лоббировала интересы эстонского бизнесмена в конфликте вокруг Скай-молл. "Слуги народа" даже попытались обвинить прошлую власть в этих проблемах вокруг спорного актива.

"Никоим образом не хочу быть арбитром в этом корпоративном конфликте, но, видимо, президент Эстонии знала больше за нас. В этом году государственный Укрэксимбанк выдает кредит на 60 млн долларов под неизвестно как приобретенные права на Скай-молл человеку, работающему на оккупированных территориях. В принципе, по похожей схеме купили отель "Днепр". Это по президентским программам "5-7-9" или "50:50"? Зеленский тоже звонил Мецгеру за этот кредит?", – задается вопросом Владимир Омелян.

Экс-министр высказал мнение, что Мецгера не отстранять надо, а отправлять за решетку, причем немедленно, а потом уже разбираться, потому что, с высокой вероятностью, нападение на журналистов и препятствование их работе – это лишь небольшой эпизод, который вызвал общественный резонанс. Есть также предположение, что за решеткой должен оказаться не только Мецгер.

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