Экс-министр экономики мобилизовался в ВСУ

Бывший министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, который был во главе ведомства в 2014 году, мобилизовался в Нацгвардию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Павел Шеремета сам сообщил на своей странице в Facebook.

Павел Шеремета. Фото: из открытых источников

В 2014 году Шеремета в правительстве Арсения Яценюка занимал должность министра экономики с февраля по сентябрь. Он ушел с должности после конфликта относительно кадровых решений в правительстве, в частности из-за назначения на должность заместителя министра — торгового представителя Валерия Пятницкого, которое было проведено без согласования с ним и без его представления.

После отставки занимался преподаванием и консалтингом.

До назначения в правительство работал в Малайзии, где возглавлял Школу бизнеса при Международном университете. Также Шеремета является одним из основателей Киево-Могилянской бизнес-школы (kmbs).

Читайте также на портале "Комментарии" — известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в 13 бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригады "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей", – говорится в сообщении.

Юрий Бутусов отметил, что звание солдата и проходит подготовку. При этом он добавил, что как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, видел близкую смерть врагов и смерть друзей.

Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданных новостей по уменьшению мобилизационного возраста украинцам ждать не стоит. На сегодняшний день этот вопрос об даже не обсуждается в Верховной Раде. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат Юлия Гришина.



