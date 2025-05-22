Бутусов признался, кем служит после мобилизации

Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в 13 бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

Юрий Бутусов. Фото: из открытых источников

"Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригады "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей", – говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что звание солдата и проходит подготовку.

При этом он добавил, что как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, видел близкую смерть врагов и смерть друзей.

"Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях по планированию и применению войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, созданы новые воинские части, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР. Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я, конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", – написал Бутусов.

Он называет бригаду "Хартия", к которой присоединился среда технологий, оперативных процедур и боевых алгоритмов, которые создают превосходство над врагом не в количестве людей и техники, а в качестве управления и организации. Это позволяет гибко изменять тактику, порядок планирования и применения войск, качество подготовки бойцов.

Читайте на портале "Комментарии" — Юрий Бутусов признался, что одной из главных причин мобилизации стал кризис управленческой коммуникации в Вооруженных силах. В частности, он вспомнил недавний инцидент с командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александром Ширшиным, публично раскритиковавшим военное командование за опасные и непродуманные задачи, которые, по его словам, приводят к неоправданным потерям среди военных.