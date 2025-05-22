Бутусов признался, кем служит после мобилизации

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Кравцев Сергей
Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в 13 бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
Юрий Бутусов. Фото: из открытых источников
Бутусов отметил, что звание солдата и проходит подготовку.
При этом он добавил, что как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, видел близкую смерть врагов и смерть друзей.
Он называет бригаду "Хартия", к которой присоединился среда технологий, оперативных процедур и боевых алгоритмов, которые создают превосходство над врагом не в количестве людей и техники, а в качестве управления и организации. Это позволяет гибко изменять тактику, порядок планирования и применения войск, качество подготовки бойцов.
Читайте на портале "Комментарии" — Юрий Бутусов признался, что одной из главных причин мобилизации стал кризис управленческой коммуникации в Вооруженных силах. В частности, он вспомнил недавний инцидент с командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александром Ширшиным, публично раскритиковавшим военное командование за опасные и непродуманные задачи, которые, по его словам, приводят к неоправданным потерям среди военных.
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