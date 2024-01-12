Экономят на премиях: сколько зарабатывают в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры

Портал "Комментарии" отправил запрос Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на публичную информацию о предоставлении информации о фактических выплатах за 2023 год на карточку Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы-Маси Найема и его заместителей. Но конкретики о зарплатах ведомства, финансируемого из госбюджета и отвечающего за дорожное хозяйство, управление автомобильными дорогами общего пользования государственного значения и другим, так и не получили.

Зарплаты в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры (фото из открытых источников)

В ведомстве отказались предоставлять информацию о фактических выплатах главы агентства, ссылаясь на пункт 1 статьи 60 главы 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", где предусмотрено, что сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины есть банковской тайной.

"Учитывая вышеизложенное, у Агентства восстановления отсутствуют правовые основания по предоставлению информации о фактических выплатах за 2023 год на карточки Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы-Маси Найема или его заместителей", — говорится в сообщении.

В ведомстве подробно, ссылаясь на законы и другие нормативные документы, расписали, как формируются у госслужащих должностной оклад, который, собственно, и является зарплатой и разными бонусами к заработной плате. Например, прибавки за выслугу лет, интенсивность труда, доступ к государственной тайне, особый характер работы, а также премии и отпускные.

"Поскольку Агентство восстановления является государственным органом, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, должность Председателя Агентства восстановления относятся к категории А, подкатегории А1, должности Первого заместителя Председателя Агентства восстановления, заместителя Председателя и заместителя Председателя Агентства восстановления по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации относятся к категории А, подкатегории А2, в свою очередь, размеры должностных окладов в 2023 году составляли 31 200,00 грн, 29 800,00 грн и 28 100,00 грн соответственно",- говорится в запросе.

Следует отметить, что в ведомстве решили сэкономить на премиях.

"Плановый фонд премирования работников аппарата Агентства восстановления, в том числе Председателя и его заместителей, устанавливается в размере 20 процентов общего фонда должностных окладов за год по штатному расписанию и экономии фонда оплаты труда, что на сумму не может превышать 30 процентов фонда должностного оклада работника аппарата Агентства восстановления", — сообщили госслужащие.

Также стало известно, что в 2023 году руководителям Агентства восстановления прибавка за выполнение особо важной работы не начислялась.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие зарплаты получало руководство Госкино .