Экономист объяснил, почему продолжит дорожать самый популярный продукт в Украине

Полномасштабное российское вторжение серьёзно ударило по украинской экономике. Оккупанты во многом специально наравне с ударами по военной инфраструктуре пытаются бить по предприятиям, заводам промышленного сектора, аграрным предприятиям. Именно поэтому в Украине цены на ряд самых ходовых продуктов существенно выросли. В частности, серьёзно подорожала гречка. Самые худшие опасения пока правдивы и гречневая крупа продолжит дорожать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал финансово-экономические обозреватель Богдан Слуцкий, пишет сайт "Today.ua".

Супермаркет. Фото: УНИАН

Специалист прогнозирует, что стоимость гречки может превысить 100 гривен за килограмм. Он объясняет повышение цены следующими причинами. Первая причина – это боевые действия и существенное сокращение посевных площадей. Вторая причина – это дефицит гречневой крупы, который был и в предыдущие довоенные годы, потому что аграрии считали приоритетным для себя выращивания других зерновых, ведь их можно было продать намного дороже. То есть, кроме собственной гречки украинский рынок удовлетворял потребности населения ещё и за счёт импорта. Третья причина подорожания гречки – это сокращение зарубежных поставок. Раньше главными поставщиками гречки в Украину были Россия, Казахстан и Беларусь. Теперь Украина вынуждена искать других поставщиков, чтобы закрыть вопрос с дефицитом речки.

Богдан Слуцкий отмечает, что в этом году Украина сможет собрать лишь 20 тысяч тонн гречки, при том, что потребность минимум составляет 100 тысяч тонн. Именно из-за такого огромного разрыва в потребностях гречка продолжит дорожать.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, что еще может стать дефицитом – нужно ли украинцам начинать паниковать.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!