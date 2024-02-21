Экономическое чудо: ВВП Армении, помогающей России обходить мировые санкции, вырос на 14,2%

Армения продолжает зарабатывать, пока украинцы отстаивают свой суверенитет, ведь в течение двух лет страна остается постоянным и самым масштабным логистическим хабом Путина, помогая поставлять для Москвы подсанкционные товары. Правительство страны создает иллюзию переориентации на Запад. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет Телеграф.

Армения и Россия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что глава правительства Армении, которая после 2022 года стала четвертым крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения для нужд войны, в своем выступлении назвал украинцев "дружественным" народом . Однако, отмечают журналисты, возникает много вопросов относительно искренности такого высказывания.

"Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад. Однако два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций. В 2022 году ВВП крохотной Армении с населением в 3 млн вырос на беспрецедентные 14,2%. Заместитель министра финансов Армении Ваан Сирунян признал, что за 9 месяцев 2023 г. экспорт товаров из Армении в РФ вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт. (США) также предупреждал о реэкспорте подсанкционных товаров из Армении в РФ, а директор Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен прямо заявил, что Вашингтон относит Армению к странам, которые помогают РФ обходить санкции . , но Армении это не мешает безнаказанно поставлять подскакционные товары воинствующему соседу Робин Брукс, директор Института международных финансов и бывший стратег Goldman Sachs опубликовал уточненные данные: "Экспорт Армении в РФ вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения товаров, что означает Китая в Россию", — говорится в материале.

Авторы материала отмечают, что Армения важна как транзитный хаб, потому что Путин больше не может рассчитывать в этом вопросе почти ни на кого, кроме нее. В мае прошлого года французский Forbes назвал Армению "основным каналом уклонения от санкций", поскольку ограничения на поставки через Турцию и Центральную Азию усиливаются. Анкара летом 2022 пообещала США не допустить обхода санкций против РФ на территории Турции. Затем турецкие финансовые организации массово начали прекращать сотрудничество с российскими.

"Иронично, но Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении Еревану $15 млн. В заявлении отмечается, что эти средства направлены на "снижение экономической зависимости Армении от РФ", — отмечает СМИ.



