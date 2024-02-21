Экономическое чудо: ВВП Армении, помогающей России обходить мировые санкции, вырос на 14,2%

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Армения продолжает зарабатывать, пока украинцы отстаивают свой суверенитет, ведь в течение двух лет страна остается постоянным и самым масштабным логистическим хабом Путина, помогая поставлять для Москвы подсанкционные товары. Правительство страны создает иллюзию переориентации на Запад. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет Телеграф.
Армения и Россия. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что глава правительства Армении, которая после 2022 года стала четвертым крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения для нужд войны, в своем выступлении назвал украинцев "дружественным" народом . Однако, отмечают журналисты, возникает много вопросов относительно искренности такого высказывания.
Авторы материала отмечают, что Армения важна как транзитный хаб, потому что Путин больше не может рассчитывать в этом вопросе почти ни на кого, кроме нее. В мае прошлого года французский Forbes назвал Армению "основным каналом уклонения от санкций", поскольку ограничения на поставки через Турцию и Центральную Азию усиливаются. Анкара летом 2022 пообещала США не допустить обхода санкций против РФ на территории Турции. Затем турецкие финансовые организации массово начали прекращать сотрудничество с российскими.
Обсуждения
Новости