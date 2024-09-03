Экономическое бронирование от мобилизации: в Раде рассказали, есть ли продвижение вопроса

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Данное решение может принести в бюджет за месяц около 8 миллиардов гривен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Гетманцев сделал в интервью "РБК-Украина".

Экономическое бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

Нардеп подчеркнул, что "это сложное социально-политическое решение".

"Такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически провести. Это очень социально чувствительный вопрос", — объяснил Гетманцев.

По его словам, в Минфине подсчитали, что ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен с учетом того, что большинство военнообязанных будут получать по 35 тысяч гривен.

"Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования — то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из "тени". И в этом контексте – это правильное решение", — считает нардеп.

В то же время он указал, что сумма от экономического бронирования, на которую можно рассчитывать бюджет, не является определенным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине почти 930 000 военнообязанных забронированы от мобилизации и ожидается, что уже через неделю их будет более 1 миллиона человек. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Издание ссылается на сообщение замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий" 19 августа.

По информации чиновника, сейчас мобилизация не может обеспечить потребности Сил обороны, поскольку человек, которого только что призвали — не боец и станет им только через 3-6 месяцев.



