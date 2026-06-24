Эффективное использование средств и прозрачность: Минэкономики изменило подходы к закупкам в дорожной сфере

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины усовершенствовало подходы к закупкам услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Изменения должны обеспечить баланс между открытой конкуренцией, надлежащим качеством работ и эффективным использованием бюджетных средств.

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Минэкономики последовательно поддерживает подход, при котором квалификационные требования должны быть обоснованными, пропорциональными предмету закупки и соответствовать лучшим международным практикам, а не служить инструментом искусственного сужения конкуренции. Между тем, как проинформировали в министерстве , последние изменения в Методические рекомендации по особенностям осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения были наработаны по результатам консультаций с представителями заказчиков, участников рынка, отраслевых объединений и других заинтересованных сторон. При подготовке учитывались потребности заказчиков в обеспечении непрерывного и надлежащего содержания дорог, так и необходимость создания равных условий участия для субъектов хозяйствования.

По данным Минэкономики, европейская и международная практика не предусматривает универсального фиксированного показателя финансовой возможности для всех закупок. В соответствии с Директивой 2014/24/ЕС и подходами международных финансовых организаций, критерии финансовой способности определяются заказчиком с учетом предмета закупки, ее сложности, стоимости и рисков выполнения, а также должны соответствовать принципу пропорциональности.

"Международная практика исходит из необходимости оценки реальной способности участника выполнить будущий контракт, а не формального подхода относительно наличия только полностью завершенных договоров или установленного процента выполнения. Именно на обеспечение баланса между конкуренцией, качеством выполнения работ и недискриминационным доступом к закупкам направлены предложенные изменения", — пояснили в министерстве.

Там сообщили, что методические рекомендации не устанавливают обязательных требований для заказчиков. Окончательное решение о формировании тендерной документации — в том числе по квалификационным критериям — принимается заказчиком с учетом особенностей конкретного предмета закупки и требований законодательства в сфере публичных закупок.

"Минэкономики открыто для дальнейшего диалога со всеми участниками рынка и продолжит работу над усовершенствованием механизмов закупок с целью обеспечения добросовестной конкуренции, эффективного использования бюджетных средств и надлежащего удержания дорожной инфраструктуры Украины, что в то же время создает более равные возможности для участия более широкого круга участников рынка. Позиция Министерства остается неизменной: любые изменения в сфере публичных закупок должны основываться на принципах открытости, пропорциональности, недискриминации и учитывать интересы как государства, так и всех участников рынка", – говорится в сообщении Минэкономики.

Ранее сообщалось, что Федерация работодателей Украины приветствует решение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины о внесении изменений к Методическим рекомендациям по особенностям осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего использования государственного и местного значения. В ФРУ сообщили, что ключевые изменения позволяют предоставить заказчикам больше гибкости в формировании лотов без искусственного занижения квалификационных требований; четко определить критерии наличия релевантного опыта участников с учетом международной практики; согласовать подходы к оценке финансовой способности с законодательством Украины и европейскими стандартами.