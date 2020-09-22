Единый билет на поезд и метро: Министерство инфраструктуры запустило сервис SmartTicket

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 22 сентября, Министерство инфраструктуры анонсировало запуск в продажу единого
электронного билета SmartTicket для поездов дальнего сообщения и городского
транспорта в столицы. Об этом передает "Интерфакс-Украина".
Фото: unian.net
Известно, что
на сегодняшний день достигнуты определенные договоренности о совместных
наработках с авиакомпанией SkyUp.
Также был
затронут вопрос о льготах для некоторых категорий населения на электронный
билет. Владимир Набоков, директор "Отраслевого центра цифровизации и
кибербезопасности" заявил, что бесплатный проезд для этих категорий будет
осуществляться по-прежнему, хотя в этом направлении уже идет сотрудничество, в
т.ч. и с Министерством по вопросам ветеранов.
Воспользоваться
функцией SmartTicket можно непосредственно на сайте или используя мобильное приложение "Дія".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабинет министров
Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение
"Дія".
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