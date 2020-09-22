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Единый билет на поезд и метро: Министерство инфраструктуры запустило сервис SmartTicket

Воспользоваться функцией SmartTicket можно, зайдя на сайт либо с помощью мобильного приложения «Дія»

сегодня, 18:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 22 сентября, Министерство инфраструктуры анонсировало запуск в продажу единого электронного билета SmartTicket для поездов дальнего сообщения и городского транспорта в столицы. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Единый билет на поезд и метро: Министерство инфраструктуры запустило сервис SmartTicket

Фото: unian.net

"Сегодня мы запустили в промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Там мы пока объединили единый электронный билет КМДА и "Укрзализныци". Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", - заявили в Министерстве.

Известно, что на сегодняшний день достигнуты определенные договоренности о совместных наработках с авиакомпанией SkyUp.

Также был затронут вопрос о льготах для некоторых категорий населения на электронный билет. Владимир Набоков, директор "Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности" заявил, что бесплатный проезд для этих категорий будет осуществляться по-прежнему, хотя в этом направлении уже идет сотрудничество, в т.ч. и с Министерством по вопросам ветеранов.

"У нас пока нет единой базы льготников. Но мы работаем над этим с замминистра по вопросам ветеранов", - сказал он.

Воспользоваться функцией SmartTicket можно непосредственно на сайте или используя мобильное приложение ія".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія".


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