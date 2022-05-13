Единственная пятница 13-е в 2022 году: что запрещено делать

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Светлана Шкурупий
Как
минимум раз в год на пятницу выпадает 13-е число, и в 2022 году день с такой
мистической комбинацией будет всего один. Эксперты рассказали, почему этот день
обрел дурную славу и что лучше не делать 13 мая.
Пятница 13 мая в 2022 года (фото из открытых источников)
Многие
люди опасаются пятницы 13-го, потому что она ассоциируется с негативом и невезением.
В такие даты, как правило, не назначают важные встречи, откладывают путешествия
и стараются провести его максимально спокойно.
Дурная
слава пришла к пятнице 13-го с библейских преданий. Считается, что именно в
этот день Ева уговорила Адама попробовать запретное яблоко из Древа Познания,
за что их в последствии было изгнано из Рая. Еще в этот день Каин убил Авеля. Также
считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно
13-го числа.
В
древней мифологии также связывали пятницу 13-е с нечистыми силами, говорили,
что в этот день ведьмы слетаются на шабаш. Ну а позже дурной славе этого дня
начал способствовать кинематограф, на экраны начали выходить ужастики на
соответствующую тему.
Что
не рекомендуется делать 13 мая?
-
в народе говорят, что в этот день нельзя долго смотреть в зеркало, потому что
можно открыть "портал" в потусторонний мир и впустить какую-то
нечисть;
-
нельзя одалживать деньги, иначе можно отпугнуть достаток из дома;
-
постарайтесь не отправляться в длительные путешествия;
-
не ходите в баню и не стригите волосы и ногти — могут быть проблемы со
здоровьем;
-
не провоцируйте и не участвуйте в конфликтах;
-
не приводите никакие обряды и привороты;
-
не берите кредит, не рискуйте и не участвуйте в авантюрах;
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что стоит знать об мистическом дне —
пятнице, 13-го.
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