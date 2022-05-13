Единственная пятница 13-е в 2022 году: что запрещено делать

Как минимум раз в год на пятницу выпадает 13-е число, и в 2022 году день с такой мистической комбинацией будет всего один. Эксперты рассказали, почему этот день обрел дурную славу и что лучше не делать 13 мая.

Пятница 13 мая в 2022 года (фото из открытых источников)

Многие люди опасаются пятницы 13-го, потому что она ассоциируется с негативом и невезением. В такие даты, как правило, не назначают важные встречи, откладывают путешествия и стараются провести его максимально спокойно.

Дурная слава пришла к пятнице 13-го с библейских преданий. Считается, что именно в этот день Ева уговорила Адама попробовать запретное яблоко из Древа Познания, за что их в последствии было изгнано из Рая. Еще в этот день Каин убил Авеля. Также считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.

В древней мифологии также связывали пятницу 13-е с нечистыми силами, говорили, что в этот день ведьмы слетаются на шабаш. Ну а позже дурной славе этого дня начал способствовать кинематограф, на экраны начали выходить ужастики на соответствующую тему.

Что не рекомендуется делать 13 мая?

- в народе говорят, что в этот день нельзя долго смотреть в зеркало, потому что можно открыть "портал" в потусторонний мир и впустить какую-то нечисть;

- нельзя одалживать деньги, иначе можно отпугнуть достаток из дома;

- постарайтесь не отправляться в длительные путешествия;

- не ходите в баню и не стригите волосы и ногти — могут быть проблемы со здоровьем;

- не провоцируйте и не участвуйте в конфликтах;

- не приводите никакие обряды и привороты;

- не берите кредит, не рискуйте и не участвуйте в авантюрах;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стоит знать об мистическом дне — пятнице, 13-го.

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