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Единое авиационное пространство с ЕС: что это означает

Соглашение о едином воздушном пространстве должно открыть для Украины новые возможности

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

Единое авиационное пространство с ЕС: что это означает

Украинская авиация, фото из открытых источников

Украина будет иметь общее воздушное пространство с Европой. Соответствующее соглашение было подписано 12 октября в рамках 23-го саммита "Украина-ЕС". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

Документ подписали вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель и Посол Словении Томаж Менцин, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако пока не все условия выполнены для того, чтобы соглашение вступило в силу. Об этом отметили в Министерстве инфраструктуры.

Что означает общее воздушное пространство?

Украинские авиакомпании получают доступ к европейскому рынку перевозок воздушными судами и смогут конкурировать с другими авиакомпаниями. К тому же украинские авиалинии должны будут обеспечивать движение самолетов в соответствии с европейскими правилами и придерживаться утвержденных в ЕС правил безопасности полетов и авиационной безопасности.

Соглашение будет способствовать закладке фундамента для сотрудничества между странами-членами ЕС и Украиной относительно промышленного производства самолетов, открытия новых рейсов в Европу из Киева, Харькова, Львова, которыми будут пользоваться украинцы и иностранцы.

Кроме этого документа на саммите были подписаны соглашения о том, что Украина примет участие в еще трех важных программах и присоединится к сотрудничеству с Европейским союзом.

Как сообщал портал "Комментарии", Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции. Санкции ввели против граждан Российской Федерации, из них 177 физических лиц и 48 юридических лиц. Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-mezhah-23-go-samitu-ukrayina-yes-pidpisano-nizku-dokumenti-71033
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