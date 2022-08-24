Джонсон внезапно приехал в Киев: чем вызван визит

Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента

Борис Джонсон первым признался, что он уже находится в столице Украины. Об этом он сам написал в Twitter.

Позже глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Канцелярия главы правительства Великобритании сообщает о крупном пакете военной помощи Украине – почти тысяча микродронов для ВСУ.

Стоит отметить, что Великобритания вместе с США стали самыми мощными союзниками Украины в этой полномасштабной войне РФ против Украины. при этом Лондон пообещал, что будет с украинским народом до победы.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялся второй саммит Крымской платформы. Прозвучал ряд заявлений, озвучивались концепции касательно восстановления Крыма после его освобождения. Причем, по словам президента Владимира Зеленского, Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов. Какие основные выводы можно сделать по итогам мероприятия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинской армии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!