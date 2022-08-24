logo

BTC/USD

21693.46

ETH/USD

1672.24

LTC/USD

57.30

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Джонсон внезапно приехал в Киев: чем вызван визит
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон внезапно приехал в Киев: чем вызван визит

Борис Джонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

сегодня, 17:00 comments1330
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Джонсон внезапно приехал в Киев: чем вызван визит

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента

Борис Джонсон первым признался, что он уже находится в столице Украины. Об этом он сам написал в Twitter.

Позже глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Канцелярия главы правительства Великобритании сообщает о крупном пакете военной помощи Украине – почти тысяча микродронов для ВСУ.                                                                                                                                                            

Стоит отметить, что Великобритания вместе с США стали самыми мощными союзниками Украины в этой полномасштабной войне РФ против Украины. при этом Лондон пообещал, что будет с украинским народом до победы.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялся второй саммит Крымской платформы. Прозвучал ряд заявлений, озвучивались концепции касательно восстановления Крыма после его освобождения. Причем, по словам президента Владимира Зеленского, Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов. Какие основные выводы можно сделать по итогам мероприятия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинской армии.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!