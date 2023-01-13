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Джонсон собрался в Украину: какая цель визита

По пока что неофициальной информации, бывший премьер-министр Великобритании намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы

сегодня, 07:48 comments1189
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший премьер-министр Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон в ближайшее время планирует свой визит в Киев, в ходе этой поездки британский политик планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", ссылаясь на информацию "The Guardian", официальной информации о визите пока что нет, в пресс-службе Джонсона также воздерживаются от комментариев. 

Джонсон собрался в Украину: какая цель визита

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

При этом издание приводит заявление Бориса Джонсона своим коллегам и партнерам. Бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране против ее российских агрессоров. Издание пишет, что украинские источники подтверждают, что Джонсон "намеревался" уехать в Киев, но пока нет конкретной информации относительно дат.

Отмечается, что во время пребывания на посту Джонсон заявлял, что он является сильным сторонником президента Украины Владимира Зеленского, побуждая международных союзников оказывать большую поддержку в первые дни полномасштабной войны. Великобритания предоставила значительную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, обязавшись потратить не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году.

Эта поездка станет четвертой поездкой бывшего премьер-министра в Киев – он был впервые в апреле, вскоре после того, как российские войска пресекли попытку захватить столицу. Он побывал в Украине со вторым внезапным визитом в июне и снова вернулся в августе на День независимости страны.

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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2023/jan/12/boris-johnson-plans-to-visit-volodymyr-zelenskiy-in-ukraine
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