Двенадцатая Чернобаевка: Арестович рассказал о ситуации на фронте в Херсонской области

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас российские военные в Херсонском регионе занимают оборонительные позиции, а украинские защитники развивают наступательный процесс. Об этом чиновник сообщил, общаясь с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"В районе Херсона на правом берегу занимает группировка российская оборону крепко. И там ситуация перевернулась. Там каналами и дамбами все изрезано, которые очень непросто пересечь. И получается, что мы сейчас в роли наступающего", – сообщил представитель Офиса президента.

Как отметил Арестович, ситуация похожа на те события, которые были на территории Броварского района, потому что там тоже много рек, каналов и дамб. Оккупанты прорывались в столицу, наши армейцы их крыли. Сейчас такая ситуация в Херсонской области. Украинских военных не очень-то кроют, но местами достается. Пока продвигаться там очень сложно.

"Но российские войска в обороне стоят. Поздравляю, так только была двенадцатая Чернобаевка. За три минуты до эфира мне сообщили", – сообщил в конце чиновник радостное известие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области. Российские военные не согласились на обеспечение "зеленого коридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако кафиры отказались от въезда грузовиков. Такое заявление сделал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

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