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Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба

Сохраните пост и пересматривайте, когда у вас плохое настроение

сегодня, 07:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Немецкая художника-анималист Татьяна Бранд опубликовала серию невероятно трогательных фотографий о необычной дружбе ее питомцев – бельгийской овчарки малинуа и миниатюрного совенка. Автор фото рассказывает, что Инго – так зовут овчарку – воспитана и терпелива, она как будто создана для того, чтобы стать фотомоделью. Не отстает от нее и Польди — так звать совенка. Птица абсолютно не боится хищника и даже не пытается улететь.

Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба

Но и у Татьяны потрясающая способность запечатлеть кадр, взгляд, позу животных. Несомненно, это талант от Бога, так как не каждый фотограф может вызвать полное доверие животных, научить их терпению и заставить понять идею, которую она хочет передать через фотоснимок.  

Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 2
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 3
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 4
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 5
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 6
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 7
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 8
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 9
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 10
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 11
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 12
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 13
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 14
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 15
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 16
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 17
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 18
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 19
Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба - фото 20


Ранее портал "Комментарии" публиковали восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления. Наши милые домашние питомцы – те еще вредители, без стыда и  без совести. И мы не всегда можем предугадать, где и когда можно ждать от них очередной проказы ведь будучи наказаны за один проступок, они выдумывают что-то новое, еще более незаурядное либо несущее убытки. Мы в очередной раз сердимся на них, кричим, топаем ногами, но уже через несколько минут, посмотрев в их преданные глаза, прощаем, обнимаем и идет ликвидировать последствия их проступков, ожидая, что же они придумают для нас нового. Ведь они неповторимые и самые близкие...



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Источник: https://www.facebook.com/100000535044145/posts/4085371111490683/?sfnsn=mo
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