Двадцать невероятно душевных фото собаки и совенка, которых связывает крепкая дружба

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Дмитрий Симоненко
Немецкая
художника-анималист Татьяна Бранд опубликовала серию невероятно трогательных
фотографий о необычной дружбе ее питомцев – бельгийской овчарки малинуа и
миниатюрного совенка. Автор фото рассказывает, что Инго – так зовут овчарку –
воспитана и терпелива, она как будто создана для того, чтобы стать фотомоделью.
Не отстает от нее и Польди — так звать совенка. Птица абсолютно не боится
хищника и даже не пытается улететь.
Но и у Татьяны потрясающая способность запечатлеть кадр, взгляд, позу животных. Несомненно, это талант от Бога, так как не каждый фотограф может вызвать полное доверие животных, научить их терпению и заставить понять идею, которую она хочет передать через фотоснимок.
Ранее портал "Комментарии" публиковали восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления. Наши милые домашние питомцы – те еще вредители, без стыда и без совести. И мы не всегда можем предугадать, где и когда можно ждать от них очередной проказы ведь будучи наказаны за один проступок, они выдумывают что-то новое, еще более незаурядное либо несущее убытки. Мы в очередной раз сердимся на них, кричим, топаем ногами, но уже через несколько минут, посмотрев в их преданные глаза, прощаем, обнимаем и идет ликвидировать последствия их проступков, ожидая, что же они придумают для нас нового. Ведь они неповторимые и самые близкие...
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