Дружба с Кличко и «волонтерство» за рубежом: чем известен волонтер Владимиров

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Кравцев Сергей
Во время полномасштабной войны 37-летний Алексей Владимиров внезапно привлек внимание остатков столичных элит. При этом у Алексея нет ни одного прибыльного бизнеса или даже недвижимости. Единственное, что есть у волонтера – убыточный грузинский ресторан в самом центре Киева в Мариинском парке и, судя по фотографиям из соцсетей, многолетняя дружба с городским головой Киева Виталием Кличко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует расследование "УП".
Владимиров и Кличко. Фото: из открытых источников
Журналисты обратили внимание, что после расследования Владимир начал удалять фото с Кличко. В 2023 году в разгар российского вторжения в Украину во Владимирова существенно увеличилось количество новых премиум авто. Это опять-таки видно из публикаций самого Владимирова в соцсетях.
По данным "УП", зарабатывает Владимиров на государственных строительных подрядах в столице и за счет дружбы с Виталием Кличко "решает" вопрос о получении тех или иных подрядов.
Интереснее всего, подчеркивают журналисты, 24 февраля во вторую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины волонтер Алексей Владимиров опубликовал в соцсети фото с двумя дронами Мавик, которые он передал на фронт.
Читайте на портале "Комментарии" — СМИ: волонтер Притула купил три квартиры в столице, собирая деньги для ВСУ.
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