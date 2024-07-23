Дружба с Кличко и «волонтерство» за рубежом: чем известен волонтер Владимиров

Во время полномасштабной войны 37-летний Алексей Владимиров внезапно привлек внимание остатков столичных элит. При этом у Алексея нет ни одного прибыльного бизнеса или даже недвижимости. Единственное, что есть у волонтера – убыточный грузинский ресторан в самом центре Киева в Мариинском парке и, судя по фотографиям из соцсетей, многолетняя дружба с городским головой Киева Виталием Кличко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует расследование "УП".

Владимиров и Кличко. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что после расследования Владимир начал удалять фото с Кличко. В 2023 году в разгар российского вторжения в Украину во Владимирова существенно увеличилось количество новых премиум авто. Это опять-таки видно из публикаций самого Владимирова в соцсетях.

По данным "УП", зарабатывает Владимиров на государственных строительных подрядах в столице и за счет дружбы с Виталием Кличко "решает" вопрос о получении тех или иных подрядов.

"Благодаря странице в Инстаграмме стало известно, что Владимиров во время войны первым классом вылетел в Таиланд. Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах "УП" сало известно, что Владимиров выехал благодаря волонтерской системе "Шлях". В Таиланде Владимир "пололонтерил" около двух недель. А дальше еще на две недели вылетел в Дубай, где Владимиров "волонтёров" в новом одном из самых дорогих элитных пятизвездочных отелей "Атлантис зе Роял", используя самые дорогие автомобили, аренда в сутки которых стоит более 1 тысячи долларов. Впоследствии герой сюжета вылетел в Барселону, где играл в карты с семьей своего товарища Дмитрия Половка. Ну и закончился почти двухмесячный волонтерский выезд Владимирова на Лазурном берегу в Монако, где он проводит еще неделю", – говорится в расследовании.

Интереснее всего, подчеркивают журналисты, 24 февраля во вторую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины волонтер Алексей Владимиров опубликовал в соцсети фото с двумя дронами Мавик, которые он передал на фронт.

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